Honda Việt Nam tặng 20.000 mũ bảo hiểm cho người dân cả nước trong chương trình "Cùng Honda chắp cánh tương lai".

Ngày 5/6, tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, Đà Nẵng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng và Công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình Trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm, đồng thời tặng 2.000 mũ bảo hiểm cho học sinh của trường.

Honda Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tặng 20.000 mũ bảo hiểm trong năm 2020.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: "Hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm xuất phát từ mong muốn tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành đội mũ cho người dân cả nước, đặc biệt là đối tượng trẻ em, học sinh sinh viên, qua đó giảm thiểu nguy cơ và hậu quả tai nạn giao thông tại Việt Nam".

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia phát biểu.

Các hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm trong khuôn khổ chương trình sẽ được Honda Việt Nam (HVN) triển khai xuyên suốt năm 2020 thông qua những hoạt động lồng ghép trong các chương trình đào tạo, giáo dục, tuyên truyền về an toàn giao thông trên cả nước.

Sau 5 năm, "Cùng Honda chắp cánh tương lai" đã trao tặng 110.000 mũ bảo hiểm Honda tới tất cả đối tượng người dân, góp phần nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm tại Việt Nam lên 90% trong năm 2019.

Ban tổ chức trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm cho học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền.

Bên cạnh chương trình này, HVN còn phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiều chương trình khác như "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" dành cho học sinh tiểu học, "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh các trường trung học cơ sở và phổ thông, "Giữ trọn ước mơ" cho học sinh lớp một toàn quốc...

Thế Đan