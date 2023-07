20.000 công nhân tham gia bảo vệ an ninh khu công nghiệp

Bình DươngNgoài hoạt động sản xuất, gần 20.000 công nhân tham gia đội an ninh xung kích, phối hợp giữ an ninh trật tự tại các khu công nghiệp.

Việc này được Bộ Công an đánh giá cao, tại Hội nghị xây dựng mô hình công nhân xung kích và nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ở các khu công nghiệp, diễn ra ở TP Thủ Dầu Một, ngày 19/7.

Bình Dương có 41 khu, cụm công nghiệp thu hút khoảng 39.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và gần 48.500 doanh nghiệp trong nước, khoảng 1,2 triệu lao động. Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, đội xung kích thành lập năm 2014 sau hàng loạt sự việc công nhân bị kích động đập phá công ty, gây thiệt hại rất lớn về tài sản.

Đến nay, tỉnh đã thành lập hơn 1.000 đội công nhân xung kích, với gần 20.000 thành viên có năng lực, trách nhiệm, hoạt động công đoàn cơ sở, lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt. Các đội tham gia tuyên truyền về an ninh trật tự, chính sách; chữa cháy kịp thời 57 vụ; báo tin tố giác hơn 1.200 vụ; phối hợp công an ngăn chặn 8 vụ có dấu hiệu kích động, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất...

"Ban đầu chỉ vài đội, giờ lên đến hàng nghìn. Từ khi thành lập, mô hình mang lại nhiều hiệu quả, không để xảy ra các vụ việc phức tạp", ông Thao nói.

Đội công nhân xung kích của một công ty đang kiểm tra an ninh trật tự. Ảnh: Yên Khánh

Theo trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an, Bình Dương có nhiều khu, cụm công nghiệp thu hút lao động từ các tỉnh về làm ăn, sinh sống, nên phức tạp về an ninh trật tự. Những năm gần đây, tình hình tội phạm liên quan các khu công nghiệp có dấu hiệu tăng; tín dụng đen đe dọa, thao túng tâm lý khiến công nhân hoang mang... Trước diễn biến phức tạp, cần có sự phối hợp giữa công an, cơ quan ban ngành, tuyên truyền đến công nhân chính sách pháp luật.

"Cần nhân rộng các mô hình tự quản để củng cố thế trận an ninh trong doanh nghiệp, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh chính trị và đời sống", ông Hùng nói.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Ảnh: Yên Khánh

Dịp này, Bộ Công an tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện mô hình đội công nhân xung kích, tự quản về An ninh trật tự trong doanh nghiệp tại Bình Dương, giai đoạn 2018-2022.

Phước Tuấn - Yên Khánh