2 xu hướng đầu tư bất động sản sau dịch

Từ cuối tháng 2, thị trường bất động sản có dấu hiệu trầm lắng do ảnh hưởng bởi Covid-19 và nguồn cung sản phẩm mới hạn chế bởi các chính sách, pháp lý của các dự án. Tại thị trường sơ cấp, để "làm ấm" thị trường, các doanh nghiệp bất động sản phải tung nhiều chương trình kích cầu với các chính sách ưu đãi. Trong khi đó, ở thị trường thứ cấp, nhiều nhà đầu tư buộc phải cắt lỗ, bán tháo sản phẩm do áp lực về tài chính, dòng tiền.

Nhận định về cơ hội đầu tư sau dịch, lãnh đạo Công ty TNHH Sàn giao dịch Bất động sản TLH cho rằng, sự khó khăn của thị trường khiến hoạt động đầu cơ bất động sản bị hạn chế. "Thị trường sẽ không còn những cơn sốt hay làn sóng đầu cơ vào bất động sản. Đây chính là thời điểm để nhà đầu tư cũng như khách mua ở thực dễ dàng sở hữu sản phẩm bất động sản ưng ý với mức giá tốt", vị này cho hay.

Bất động sản vẫn là kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn.

Lãnh đạo TLH cũng khẳng định, thị trường đang có hai xu hướng mới. Đầu tiên là lựa chọn và đầu tư vào phân khúc bất động sản tầm trung với mức giá từ 2 đến 3 tỷ đồng. Khách hàng có thể đầu tư lướt sóng, có lợi nhuận ngay hoặc mua để cho thuê. Tuy nhiên, do là phân khúc đại chúng, nên mức độ cạnh tranh cao và lợi nhuận mang về thấp.

Thứ hai, với các nhà đầu tư có tầm nhìn, biết vận dụng các công cụ tài chính hoặc có tiềm lực tài chính lớn sẽ chọn những phân khúc có tiềm năng giá trị cao như đất nền, nhà liền thổ tại các khu đô thị. Trong đó, nhà phố, biệt thự vườn hiện hữu được nhiều người lựa chọn.

Theo đại diện TLH, các dự án mang giá trị thực với cả nhà đầu tư và khách hàng mua để ở có nhiều tiềm năng hút khách sau dịch, tiêu biểu như dự án Đông Tăng Long - An Lộc do doanh nghiệp phát triển kinh doanh ở khu Đông TP HCM. Dự án nằm trong khu đô thị rộng gần 160ha với hơn 60% diện tích dành cho không gian xanh, hồ nước và tiện ích. Đông Tăng Long - An Lộc nằm liền kề và được thừa hưởng toàn bộ gần 20ha công viên trung tâm, 7ha hồ điều tiết và 13 ốc đảo công viên, cùng 18 hệ thống tiện ích hoàn thiện, tạo mảng xanh lớn.

Phối cảnh mẫu nhà sân vườn tại dự án Đông Tăng Long - An Lộc.

"Việc nằm ở vị trí trung tâm khu đô thị sáng tạo của TP HCM cùng pháp lý hoàn thiện với sổ đỏ toàn khu và sổ hồng từng lô cũng tạo nên những giá trị riêng cho Đông Tăng Long - An Lộc. Với mỗi căn nhà phố, biệt thự vườn dự án, khách hàng sẽ được sở hữu một tài sản giá trị bao gồm nhà và đất với tiềm năng tăng giá trong tương lại", đại diện TLH khẳng định.

Từ nay đến hết 31/5, khách hàng mua sản phẩm tại dự án sẽ nhận ưu đãi tới 4% khi thanh toán nhanh, cùng 24 tháng miễn phí quản lý. Người mua được tặng gói bảo hiểm với mức phí 20 triệu đồng một năm, vay lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong vòng 9 tháng. Dự án đang trong quá trình hoàn thiện mặt ngoài và dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng vào quý IV/2020.

Tâm Anh