2 tỷ đồng xây ngôi nhà 190 m2 ở Tây Nguyên

Ngôi nhà tọa lạc trên khu đất 190 m2 tại Đăk Lăk, được con gái xây dựng dành tặng mẹ trước khi đi định cư ở nước ngoài. Công trình mang phong cách hiện đại, không lặp lại mô hình mái Thái hay Nhật quen thuộc, hướng đến sự đơn giản và gần gũi với thiên nhiên.