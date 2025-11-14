2 tỷ đồng xây ngôi nhà 190 m2 ở Tây Nguyên

Ngôi nhà tọa lạc trên khu đất 190 m2 tại Đăk Lăk, được con gái xây dựng dành tặng mẹ trước khi đi định cư ở nước ngoài. Công trình mang phong cách hiện đại, không lặp lại mô hình mái Thái hay Nhật quen thuộc, hướng đến sự đơn giản và gần gũi với thiên nhiên.
Cách thiết kế không gian của ngôi nhà là sự kết hợp giữa kiến trúc xanh, tiện nghi, thích hợp với khí hậu nắng gió của Tây Nguyên. Chi phí hoàn thiện ngôi nhà khoảng 2 tỷ đồng.
Mặt tiền căn nhà sử dụng hệ lam ốp trần và tường đứng tạo chiều sâu, đồng thời hỗ trợ giảm nhiệt cho khu vực sảnh. Cửa kính khung nhôm lớn kết hợp mái hiên rộng giúp không gian bên trong luôn đón được ánh sáng tự nhiên mà vẫn tránh nắng gắt.
Yêu cầu của gia chủ là tạo một không gian sạch sẽ, thông thoáng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, cây xanh và luồng gió. Từ đó, nhóm thiết kế tổ chức công năng hợp lý, ưu tiên lưu thông không khí và đối lưu giữa các phòng.
Phòng khách được bố trí trần cao, mái xéo tạo cảm giác trang nghiêm. Mảng tường gỗ đối xứng và hệ tủ âm làm điểm nhấn về thẩm mỹ lẫn công năng.
Cửa kính lớn giúp lấy sáng tối đa cho không gian phòng khách, đồng thời tạo điểm nhìn mở rộng ra khoảng xanh phía trước. Đèn treo trần được bố trí dọc theo đỉnh mái, bổ sung ánh sáng vào buổi tối mà không phá vỡ tổng thể kiến trúc tối giản.
Màu sắc nội thất của căn nhà thiên về tông nâu và kem. Hệ trần và các chi tiết gỗ ốp giúp không gian ấm áp, hài hòa.
Bếp nằm ở trung tâm, có diện tích rộng, hướng ra sân vườn. Hệ tủ phủ gỗ màu trầm, kết hợp quạt trần, đèn chiếu sáng gián tiếp và cửa mở hai hướng, đảm bảo thoáng khí và đủ sáng.
Phòng ngủ sử dụng hệ cửa trượt kính lớn, giúp không gian luôn sáng và thoáng khí.
Phòng ngủ còn lại sử dụng tông cam đất và gỗ sáng làm chủ đạo, kết hợp cửa sổ nhỏ lấy sáng gián tiếp. Góc làm việc được bố trí gọn trong hốc tường, tận dụng tối đa diện tích mà vẫn đảm bảo riêng tư.
Khu vườn nhỏ đóng vai trò điều hòa không khí và tạo góc thư giãn.
Khoảng sân trước được lát gạch chống trượt, bao quanh bởi mảng xanh bố trí sát tường giúp tạo lớp đệm tự nhiên trước khi vào nhà.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: Kaa Architects
Chủ trì: KTS Phạm Như Khoan
Ảnh: Paul Phan