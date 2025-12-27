2 phút phá tường bêtông cứu bé sơ sinh giữa biển lửa ở Đăk Lăk

Giữa biển lửa bao trùm căn nhà kết hợp cửa hàng thiết bị điện nước khiến 4 người chết, lực lượng cứu nạn và người dân đã phá tường bêtông để cứu bé sơ sinh trong gang tấc.

Rạng sáng 27/12, nhiều hộ dân thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột cũ) giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp. Từ hướng chợ Đoàn Kết, tia lửa phát ra từ cột điện phía trước căn nhà rồi bất ngờ bùng lên dữ dội tại cửa hàng kinh doanh thiết bị điện nước của gia đình anh Huỳnh Khánh Duy (35 tuổi) và chị Tạ Thị Thanh Nhàn (28 tuổi) nằm sát quốc lộ 14.

Ngôi nhà cấp 4 vừa là cửa hàng điện nước phía trước, vừa là nơi sinh sống của gia đình anh Duy phía sau. Chỉ trong vài phút, lửa bao trùm toàn bộ căn nhà rộng hơn 4 m, dài gần 30 m, cháy đỏ rực. Khói đen cuồn cuộn bốc cao, kèm mùi nhựa cháy khét lẹt và tiếng nổ từ các thùng sơn, thiết bị điện bên trong.

Căn nhà chỉ có một cửa chính hướng ra quốc lộ, ba mặt còn lại giáp nhà dân, không có lối thoát phụ. Bên trong chất đầy ống nhựa, dây điện, sơn và thiết bị điện dân dụng; mái tôn và không gian kín khiến lửa, nhiệt và khói nhanh chóng tích tụ.

Căn nhà kết hợp cửa hàng thiết bị điện, nước sát quốc lộ 14 bị cháy rạng sáng nay. Ảnh: Ngọc Oanh

Nghe tiếng hô hoán, hàng chục người dân xung quanh lao ra đường. Một số người mang theo bình chữa cháy mini, số khác xách xô nước tìm cách dập lửa từ bên ngoài. Tuy nhiên, sức nóng tỏa ra quá lớn, ngọn lửa bùng lên dữ dội chỉ trong vài phút, khiến mọi nỗ lực đều bất thành.

Anh Thư, 34 tuổi, sống sát vách căn nhà cháy, cho biết hơn 2h sáng bị đánh thức bởi tiếng người dân la hét báo cháy. Khi anh chạy sang thì lửa đã bốc cao, khói mù mịt. "Mọi người tìm cách phá khóa cửa nhưng không được. Dùng vòi nước xịt vào thì lửa bùng lên mạnh hơn", anh kể.

Ngọn lửa nhanh chóng lan sang hai căn nhà liền kề, thiêu rụi nhiều bảng hiệu, mái tôn và một phần tài sản. Khói dày đến mức đứng cách vài mét cũng khó quan sát, buộc nhiều hộ dân phải tháo chạy ra xa.

Nghi có người mắc kẹt bên trong, một nhóm thanh niên trong xóm quyết định phá tường từ nhà hàng xóm để tiếp cận. Họ dùng búa đập vào bức tường khu vực nhà tắm, song do không xác định đúng vị trí phòng ngủ, việc tiếp cận ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Căn nhà cháy rộng hơn 4 m, dài khoảng 30 m chỉ có một lối thoát hiểm phía trước. Ảnh: Ngọc Oanh

Ông Minh, dượng của nạn nhân, hốt hoảng chạy sang hiện trường khi nghe tin. Tuy nhiên, lúc này lửa đã bịt kín hoàn toàn lối ra vào. "Cửa cuốn khóa chặt, mất điện nên không mở được. Nhà lại không có lối thoát phụ nào khác", ông nói. Người thân và hàng xóm chỉ biết hô hoán, bất lực nhìn ngọn lửa ngày càng lớn.

Nhận tin báo, trung tá Đoàn Quyết Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1, Công an tỉnh Đăk Lăk, huy động gần 30 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng xuất phát. Chỉ sau khoảng 5 phút, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường cách trụ sở khoảng 10 km.

"Khi chúng tôi đến nơi, ngọn lửa rực sáng cả một góc trời, khói dày đặc. Thông tin ban đầu cho biết có nhiều người mắc kẹt bên trong", trung tá Thắng kể và cho biết đã triển khai hai mũi tác chiến. Một mũi tập trung phun nước khống chế đám cháy, ngăn lửa lan rộng sang các nhà xung quanh. Mũi còn lại phối hợp với người dân phá tường, tìm cách tiếp cận khu vực phòng ngủ để cứu người.

Bức tường giữa 2 căn nhà được lực lượng chức năng phá vỡ để tiếp cận hiện trường cứu nạn. Ảnh: Ngọc Oanh

Từ thông tin của hàng xóm, lực lượng cứu hộ xác định chính xác vị trí phòng ngủ của gia đình anh Duy nằm ở phía sau nhà. Chỉ trong khoảng hai phút, các chiến sĩ cùng người dân đã phá vỡ hai lớp tường bêtông dày khoảng 40 cm giữa nhà hàng xóm và căn nhà bị cháy - tạo được lối vào trực tiếp.

Đeo bình dưỡng khí, mặt nạ chống độc, trung tá Thắng cùng đồng đội bò vào căn phòng chật hẹp chỉ khoảng 6 m2, vừa đủ đặt một chiếc nệm. Bên trong, khói đen đặc quánh, sức nóng khiến không khí gần như cạn kiệt oxy. Đồ đạc bị xáo trộn, quần áo cháy xém. "Năm người trong gia đình nằm rải rác, bất động. Bé sơ sinh nằm sát cạnh mẹ, ở góc phòng", trung tá Thắng nhớ lại.

Từng nạn nhân được đưa ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh, bỏng nặng, chảy máu mũi. Lực lượng cứu hộ lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo và sơ cứu ngay tại vỉa hè. Tuy nhiên, vợ chồng anh Duy, chị Nhàn cùng hai con nhỏ 4 và 8 tuổi đều không có dấu hiệu hồi phục.

Khi đến lượt đứa trẻ sơ sinh, một chiến sĩ vỗ nhẹ vào người bé. Bất ngờ, bé trai khẽ cựa mình. Các chiến sĩ công an nỗ lực hô hấp nhân tạo ngay tại vỉa hè. "Chỉ cần đập tường lệch vị trí hoặc chậm thêm vài chục giây, cơ hội sống của cháu bé gần như bằng không", trung tá Thắng nói.

Đồ đạc bên trong căn nhà bị thiêu rụi. Ảnh: Ngọc Oanh

Bé trai 26 ngày tuổi được chuyển gấp đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ cho biết bệnh nhi nhập viện với chẩn đoán suy hô hấp độ 2, bỏng độ 1 và 2 ở vùng đầu, cổ, lưng và hai mông, với tổng diện tích bỏng khoảng 8%.

Đại diện bệnh viện cho biết trẻ sơ sinh rất dễ gặp biến chứng bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết. "Đây là ca nặng, cần theo dõi sát và điều trị tích cực", bác sĩ cho biết. Hiện tình trạng cháu bé đã tạm thời ổn định nhưng vẫn phải nằm điều trị tại khu hồi sức đặc biệt.

Trần Hóa