2 phút nổ súng bắt nghi can chở lô ma túy tiền tỷ

Quảng TrịChưa đầy 2 phút, đặc nhiệm biên phòng nổ liên tiếp 9 phát súng trấn áp, bắt 2 kẻ đang chở 11 kg ma túy đá trên xe ôtô.

Sau 9 tiếng súng, chiếc xe bị bắn thủng 4 lốp, vỡ kính chắn gió phía sau nhưng 2 kẻ chở ma túy vẫn cố quay đầu, rồ ga phóng đi rồi đâm vào xe ôtô của lực lượng đánh án. Lốp xe thủng chà xát giữa mặt đường khét lẹt.

Nhanh chóng khép vòng vây, hàng chục đặc nhiệm mang súng bao quanh xe ôtô. Sau 2 phút, 2 kẻ chở ma túy bị khống chế, tang vật là 11kg ma túy đá nằm trước chân của một nghi can ở ghế phụ.

Đặc nhiệm biên phòng nổ súng bắt lô ma túy tiền tỷ Đặc nhiệm biên phòng nổ súng chặn bắt xe ôtô chở 11 kg ma túy đá. Video: Mạnh Hùng

Trận đánh án diễn ra khuya 1/12, Biên phòng Quảng Trị và Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2) chủ trì, phối hợp với công an Quảng Trị bắt giữ 2 thanh niên vận chuyển 11kg ma túy đá trên quốc lộ 9. Đây là chuyên án A2-1121 do biên phòng Quảng Trị xác lập từ nhiều tháng trước.

Từ nguồn tin trinh sát báo về, biên phòng Quảng Trị xác định có một đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới Việt Nam – Lào vào sâu nội địa tiêu thụ. Ma túy được sản xuất ở các tỉnh Bắc và Trung Lào rồi thẩm lậu vào Quảng Trị, đưa vào các tỉnh phía nam tiêu thụ.

2 nghi can Đức (thứ 2 bên trái) và Tâm bị bắt. Ảnh: Mạnh Hùng

Nhiều trinh sát dày dặn kinh nghiệm, bản lĩnh được tung ra để nắm bắt thông tin. Công tác trinh sát đầy gian khổ, phải lăn lộn, thâm nhập thực tế, va chạm với nhiều đối tượng. Trong khi đó, nghi can trong đường dây ma túy lại hết sức manh động, liều lĩnh, sử dụng vũ khí nóng, đầu tư thiết bị liên lạc hiện đại, bí mật cao, hệ thống chân rết đầy rẫy... khiến việc nắm bắt đường dây gặp nhiều khó khăn.

Ban chuyên án nắm thông tin đường dây này sẽ chuyển một lô hàng vào đêm đầu tháng 12 nên lên kế hoạch phá án. Kế hoạch chặn bắt được vạch ra chi tiết, chặt chẽ với nhiều phương án và nhiều điểm chốt chặn bố trí dọc quốc lộ 9.

Nhà chức trách xác định Văn Ngọc Đức (29 tuổi, tạm trú phường Đông Lương, TP Đông Hà) cầm lái chiếc ôtô bảy chỗ hiệu Mitsubishi Xpander biển kiểm soát Ninh Thuận, chở theo Trần Xuân Tâm (41 tuổi, trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) chạy hướng Lao Bảo – Đông Hà. Để thăm dò có bị theo dõi hay không và đánh lạc hướng ban chuyên án, chiếc xe này chạy lòng vòng về TP Đông Hà, ghé một cửa hàng điện tử mua hàng rồi ngược lên thị trấn Cam Lộ ăn cháo. Đoán trước tình hình, Ban chuyên án liên tục thay đổi phương tiện, chia quân theo dõi để 2 nghi can không kịp nắm bắt.

Nhà chức trách thu giữ thêm 10 kg ma túy đá khi khám phòng trọ của Tâm. Ảnh: Mạnh Hùng

Thấy tình hình "yên ắng", Đức quyết định nhận hàng. Tại khu vực cầu Đầu Mầu trên quốc lộ 9, Đức "đá đèn" ra hiệu cho Đoàn Trân, là người đi xe máy Winner đang ôm bọc ma túy đá nặng 11 kg trước ngực.

Trong tích tắc, chiếc ôtô hạ cửa kính bên phụ, Trân tung nhanh bọc hàng sang ôtô rồi quay đầu xe máy rú ga chạy lên hướng Lao Bảo. Hành động bất ngờ của 3 kẻ vận chuyển khiến ban chuyên án phải thay đổi kế hoạch so với dự định ban đầu là mật phục bắt giữ khi nhóm này dừng xe giao hàng.

Với quyết tâm bắt bằng được nhóm vận chuyển ma túy, Đại tá Phan Thanh Minh, ra lệnh chặn chiếc xe chở ma túy ngay tại quốc lộ 9 để bắt quả tang người và tang vật. Lúc này, Ban chuyên án nhanh chóng quyết định chọn cầu Tân Lâm trên quốc lộ 9, đoạn qua xã Cam Thành (huyện Cam Lộ), là nơi hẹp nhất ở tuyến đường này để cất lưới.

Khoảng 21h20 tối 1/12, 5 chiếc ôtô khóa đầu đuôi xe chở ma túy. Hàng chục đặc nhiệm biên phòng lao ra tìm cách chặn chiếc xe. Đại tá Minh kể cả 2 nghi can đều đang phê ma túy, khóa cửa và quay đầu xe bỏ trốn. Dù vậy, bằng những hành động quyết liệt và dứt khoát của các đặc nhiệm, 2 nghi can bị tóm gọn cùng tang vật.

Đại tá Phan Thanh Minh, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm (Biên phòng Quảng Trị), chỉ huy đánh án, cho hay đó là những giây phút ngắn ngủi nhưng đầy căng thẳng, gay cấn để chặn bắt 2 kẻ đang phê ma túy cố tìm cách trốn thoát khỏi vòng vây khép kín.

Ngoài chặn bắt hai nghi can trên quốc lộ 9, lực lượng đánh án còn truy đuổi và khống chế Đoàn Trân (tên gọi khác là Hùng, 49 tuổi, trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa), là người đi xe máy chở theo ma túy từ thị trấn Khe Sanh để giao cho Tâm và Đức.

Đến tối 2/12, nhà chức trách khám xét phòng trọ của Trần Xuân Tâm tại phường Đông Lương (TP Đông Hà), thu giữ thêm 10 kg ma túy đá.

Nhà chức trách xác định Đoàn Trân đóng vai trò quan trọng nhất, điều hành đường vận chuyển từ biên giới vào thị trấn Khe Sanh rồi đưa về TP Đông Hà. Sau đó, ma túy được đưa vào miền Nam tiêu thụ. Ở khu vực biên giới, lô ma túy này có giá khoảng 7 tỷ đồng, nhưng nếu trót lọt vào miền Nam, giá tăng lên gấp 3-4 lần.

Vụ án sau đó được bàn giao cho công an Quảng Trị thụ lý điều tra. Ngày 22/12, công an Quảng Trị cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng với 3 nghi can trên để làm rõ vụ vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hoàng Táo