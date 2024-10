2 người mẫu chuyển giới gây chú ý ở Victoria's Secret

Valentina Sampaio sinh năm 1996 tại Brazil, được gia đình ủng hộ sống đúng giới tính từ nhỏ. Năm 2019, cô ký hợp đồng với Victoria's Secret, tham gia show trực tuyến - Victoria’s Secret World Tour - do hãng nội y tổ chức năm 2023.

Màn catwalk của Valentino Sampaio tại Victoria's Secret 2024, New York, hôm 15/10. Video: Victoria's Secret

Bất chấp rào cản, người đẹp tự tìm con đường tạo dựng tên tuổi. Cô tham gia diễn xuất trong một phim độc lập, làm mẫu tại Tuần lễ thời trang Sao Paulo năm 2016. Cùng năm, cô ký hợp đồng đóng phim tri ân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 do hãng L'Oreal sản xuất và trở thành đại sứ thương hiệu.

Alex Consani trên VS 2024

Alex Consani trong thiết kế của nhà mốt Isabel Marant

Alex Consani trình diễn trong BST Xuân Hè 2025 của nhà mốt Isabel Marant hồi tháng 10. Video: Instagram Alex Consani

Consani cao 1,8 m, có số đo ba vòng 83-62-84. Tháng 8, cô được đề cử danh hiệu Model of the Year của The Fashion Awards cùng năm người mẫu khác, trong đó có Lưu Văn. Các chuyên gia nhận xét Consani mang vẻ đẹp hiện đại, "thách thức tiêu chuẩn thẩm mỹ truyền thống". Kết quả sẽ được công bố vào ngày 2/12.