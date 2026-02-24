2 điều dưỡng hiến máu khẩn cấp cứu sản phụ vỡ thai ngoài tử cung

Quảng TrịNgười phụ nữ nguy kịch do thai ngoài tử cung vỡ, mất 1,5 lít máu, được hai điều dưỡng cùng nhóm máu hiến tặng kịp thời ngay trên bàn mổ.

Chiều 23/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh cho biết sức khỏe sản phụ 40 tuổi, trú xã Ninh Châu, ổn định sau ca phẫu thuật kéo dài một giờ.

Bệnh nhân nhập viện trưa cùng ngày trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng dữ dội, da niêm mạc nhợt và huyết áp tụt sâu. Người nhà cho biết chị đau bụng suốt 5 tiếng tại nhà nhưng không thuyên giảm mới đưa đi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ thai ngoài tử cung trên nền sẹo mổ cũ hai lần, chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Diều dưỡng Mai Thị Tươi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khi mở ổ bụng, êkíp phẫu thuật phát hiện khối thai vỡ gây chảy máu ồ ạt, lượng máu mất khoảng 1,5 lít tràn ngập ổ bụng. Tình thế nguy cấp đòi hỏi phải truyền máu lập tức để duy trì huyết áp và các chỉ số sinh tồn. Tuy nhiên, chồng sản phụ khác nhóm máu, trong khi các người nhà còn lại không đủ điều kiện sức khỏe để hiến. Việc chờ đợi nguồn máu từ ngân hàng máu dự trữ có thể khiến bệnh nhân lỡ mất "thời gian vàng".

Trước tình huống "ngàn cân treo sợi tóc", hai điều dưỡng Mai Thị Tươi và Mai Thị Hồng (Khoa Nội Nhi) đang trong ca trực đã tình nguyện hiến máu nóng. Những đơn vị máu trùng khớp lập tức được truyền cho người bệnh, giúp các bác sĩ duy trì huyết động ổn định để xử lý khối thai vỡ và cầm máu thành công.

Ekip phẩu thuật cứu bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Phạm Thanh Hà, Trưởng khoa Phụ sản, đánh giá quyết định hiến máu nhanh chóng của hai nữ điều dưỡng đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống người bệnh giữa lằn ranh sinh tử. Thai ngoài tử cung vỡ là biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, gây chảy máu ồ ạt trong ổ bụng, đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời. Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ khi có dấu hiệu trễ kinh, đau bụng vùng dưới hoặc ra huyết bất thường cần đi khám sớm để phát hiện và xử lý.

Đắc Thành