2 chiếc thìa 12 cm kẹt trong ruột chàng trai

Trung QuốcVô tình nuốt phải chiếc thìa, nam thanh niên 28 tuổi nhập viện vì đau bụng dữ dội, trước khi được các bác sĩ nội soi gắp thành công hai dị vật dài 12 cm.

Khoa Tiêu hóa thuộc Bệnh viện Cổ Lâu Nam Kinh, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, gần đây tiếp nhận bệnh nhân Trương đến từ thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, tới khám vì đau bụng, theo HK01 hôm 2/3.

Người này cho biết hai ngày trước kỳ nghỉ Tết, anh đã đi khám ở địa phương do đau bụng kéo dài suốt một tuần. Kết quả chụp CT ổ bụng cho thấy một bóng mờ mật độ cao dạng dài nằm trong đường ruột. Trương kể khoảng ba tuần trước đó, anh vô tình nuốt phải một chiếc thìa. Vật thể sau đó mắc kẹt trong ruột và trở thành nguyên nhân gây ra các cơn đau. Bác sĩ chỉ định cần phải phẫu thuật để lấy dị vật song việc phải can thiệp dao kéo là trở ngại tâm lý với anh Trương. Thông qua giới thiệu của một người bạn, anh quyết định bay tới Nam Kinh.

Phim chụp cho thấy dị vật trong ổ bụng bệnh nhân. Ảnh: Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Cổ Lâu Nam Kinh

Kết quả chụp CT tại Bệnh viện Cổ Lâu Nam Kinh phát hiện chiếc thìa đang bị kẹt tại khoang chậu (pelvic cavity). Do dị vật gây tắc nghẽn kéo dài, vùng niêm mạc xung quanh đã xuất hiện tình trạng loét, dẫn đến nguy cơ thủng ruột nếu không được xử lý kịp thời. Các dị vật này có chiều dài khoảng 12 cm, nằm trong phần ruột non vốn có cấu tạo hẹp, khiến việc tiếp cận và loại bỏ gặp nhiều khó khăn. Sau gần một giờ thao tác, các bác sĩ đã sử dụng thiết bị nội soi để gắp thành công cả hai chiếc thìa ra ngoài một cách nguyên vẹn, giúp bệnh nhân tránh được một cuộc phẫu thuật xâm lấn. Sức khỏe của anh Trương đang trong quá trình hồi phục.

Các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa khuyến cáo dị vật đường tiêu hóa là một trong những tình trạng cấp cứu lâm sàng phổ biến, đặc biệt là việc tồn đọng các vật sắc nhọn hoặc có kích thước dài rất dễ gây ra những tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Sau khi vô tình nuốt phải dị vật, người dân tuyệt đối không nên tự ý gây nôn hoặc cố nuốt thêm thức ăn để đẩy vật lạ xuống mà cần nhanh chóng đến bệnh viện trong vòng 24 giờ để được chẩn đoán và xử lý. Ngoài ra, mỗi cá nhân cần duy trì sự tập trung trong quá trình ăn uống. Đặc biệt với trẻ em, người già và người mắc các hội chứng rối loạn nuốt, gia đình cần tăng cường chăm sóc và giám sát để phòng ngừa các rủi ro liên quan đến dị vật đường tiêu hóa.

Các bác sĩ sử dụng thủ thuật nội soi để gắp dị vật trong bụng bệnh nhân. Ảnh: Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Cổ Lâu Nam Kinh

Bình Minh (Theo HK01, 163, Sina)