2,5 triệu lượt góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội 14

Sau 20 ngày công bố, hơn 2,5 triệu lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân đã góp ý cho dự thảo Văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, từ ngày 15/10 đến 4/11, cả nước tổ chức hơn 3.900 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, thu nhận 127.500 ý kiến. Hơn 2,1 triệu người góp ý qua ứng dụng VNeID, 240.500 người qua hệ thống trực tuyến và 1.700 người gửi góp ý bằng văn bản. Trong số này, gần 1,2 triệu lượt tập trung vào dự thảo Báo cáo chính trị; 800.000 lượt vào Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới; hơn 500.000 lượt vào Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Việc góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng 14 được thực hiện qua ba hình thức chính là hội nghị, hội thảo, tọa đàm; ứng dụng VNeID; và hệ thống thư, báo. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương triển khai lấy ý kiến qua mã QR, đường link tại các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Bài, Cam Ranh và khoảng 12.000 điểm cà phê trên cả nước. Dự thảo cũng được phổ biến tới hơn 7.400 bưu điện văn hóa xã.

Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam tại nhiều quốc gia cũng tổ chức góp ý. Nhiều ý kiến được tổng hợp, chuyển về trong nước để xem xét, bổ sung vào dự thảo. Ban Chỉ đạo Trung ương đã xây dựng kế hoạch thành lập 10 đoàn công tác kiểm tra, khảo sát, đôn đốc việc lấy ý kiến tại 22 địa phương, cơ quan và đơn vị trên toàn quốc.

Làm rõ hơn vai trò các lĩnh vực kinh tế mới

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ hơn vai trò nổi bật của các lĩnh vực kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao trong thành tựu phát triển. Đây được xem là cơ sở quan trọng để đối chiếu, so sánh với các mục tiêu giai đoạn 2026-2030.

Nhiều ý kiến đánh giá cao kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhưng mong muốn được thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, triệt để hơn, "không có vùng cấm, ngoại lệ". Người dân cũng mong muốn Đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, kiểm soát quyền lực và phòng ngừa lợi ích nhóm, cục bộ địa phương.

Về phát triển kinh tế - xã hội, nhân dân kỳ vọng các giải pháp đột phá nâng năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn; quan tâm hơn đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bảo đảm an ninh lương thực và sinh kế bền vững. Trong lĩnh vực an sinh, giáo dục, y tế, nhân dân mong cải cách thi cử, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Một số ý kiến đề nghị văn kiện đi sâu hơn về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu trong việc khắc phục điểm nghẽn thể chế, tư duy nhiệm kỳ và lợi ích nhóm.

Đề nghị giải pháp cụ thể thúc đẩy kinh tế tư nhân

Nhiều góp ý đề xuất văn kiện có giải pháp cụ thể hơn để phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; đổi mới căn bản giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư cho khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, người dân đề nghị xây dựng và phát huy hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới; phát triển công nghiệp văn hóa, để văn hóa trở thành "sức mạnh nội sinh", động lực phát triển đất nước.

Nhiều ý kiến quan tâm đến các đột phá trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; mong nội dung này được cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách mạnh mẽ, đồng bộ, tập trung đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, giáo dục, y tế và quản lý xã hội.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, nhiều ý kiến nhấn mạnh cần phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, và cụ thể hóa quan điểm "dân là gốc".

