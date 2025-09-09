2,5 lít mủ phun trào sau 7 năm tiêm 'filler collagen' nâng vòng ba

TP HCMMũi tiêm filler nâng vòng ba cách đây 7 năm bất ngờ biến chứng, khiến người phụ nữ 33 tuổi nhập viện cấp cứu với mông trái sưng, đau nhức dữ dội.

Ngày 9/9, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện JW, cho biết siêu âm và thăm khám cho thấy nhiều mảng bầm tụ máu loang lổ đỏ tím, một số vùng da có dấu hiệu thiếu máu nuôi, nguy cơ hoại tử. Chụp MRI phát hiện khối áp xe khổng lồ dài 20 cm, dày 15 cm, ăn sâu vào mô cơ, tạo thành các hốc tổ ong - biến chứng hiếm gặp, đe dọa tính mạng, cần mổ khẩn.

Khi vừa rạch da, kíp phẫu thuật thảng thốt vì dịch mủ phun trào liên tục từ mông bệnh nhân, phải dùng hệ thống máy hút cường độ cao để nạo vét sạch gần 2.500 ml dịch mủ không rõ nguồn gốc xen lẫn mô hoại tử. Toàn bộ filler cũ được loại bỏ, ổ áp xe được bơm rửa liên tục.

Hiện bệnh nhân được truyền kháng sinh liều cao kết hợp đặt máy hút áp lực âm (VAC) để dẫn lưu dịch mủ, dự kiến kéo dài ít nhất 7 ngày. Bác sĩ cũng theo dõi sát sao nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử lan rộng.

Các bác sĩ phẫu thuật cho người phụ nữ 33 tuổi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Tú Dung khuyến cáo không dùng filler để nâng cấp hay làm đầy mông vì vùng mông có nhiều mạch máu lớn. Nếu kỹ thuật tiêm không đúng sẽ gây tổn thương cả mạch máu và thần kinh. Tiêm một lượng lớn filler sẽ gây chèn ép mô xung quanh, dây thần kinh và thậm chí dẫn đến hoại tử mô. Hiện có hai phương pháp làm đầy vùng mông là cấy mỡ tự thân và phẫu thuật độn túi mông.

Cùng thời điểm với ca trên, bệnh viện tiếp nhận một phụ nữ Ê Đê với mông căng cứng, đau đến mức "ngồi không được, đi cũng không xong" sau hơn một năm tiêm "chất đa tầng" để làm đẹp. Trước khi đến viện, chị từng nạo silicon và đặt túi mông nhưng không hiệu quả. Ca mổ kéo dài 3 giờ, bác sĩ nạo vét ra hàng chục hạt filler biến đổi màu, đặc quánh như những viên "trân châu" lẫn máu mủ - nguyên nhân gây đau nhức và viêm tái phát nhiều lần.

Theo bác sĩ, filler vốn chỉ nên dùng với liều lượng nhỏ ở các vùng như mặt, má. Người dân cần chọn chất làm đầy có nguồn gốc rõ ràng, thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa với bác sĩ có tay nghề. Tuyệt đối không tiêm tại spa hoặc cơ sở thẩm mỹ "chui", không kiểm chứng được vật liệu. Các loại filler trôi nổi có thể gây áp xe, nhiễm trùng, hoại tử và để lại di chứng nặng nề. Việc làm đẹp cần được tư vấn và thực hiện ở bệnh viện uy tín để tránh biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Lê Phương