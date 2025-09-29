2,4 tỷ nên mua lại Toyota Prado 2021?

2,4 tỷ nên mua lại Toyota Prado 2021?









Xe bản VX 2.7L, máy xăng chạy hơn 50.000 km, xin hỏi giá trên tôi mua lại có hợp lý. (Trọng Nghĩa)