2,4 triệu người Mỹ nguy cơ mất tem phiếu thực phẩm

Hàng triệu người Mỹ đối mặt nguy cơ bị cắt tem phiếu thực phẩm, khi không đáp ứng tiêu chí về lao động theo Đạo luật To Đẹp.

Người Mỹ đã bắt đầu nhận tem phiếu thực phẩm tháng 11 sau thời gian dài chính phủ đóng cửa, song hàng loạt quy định mới trong Đạo luật To Đẹp (OBBBA) đang được các bang đồng loạt triển khai sẽ khiến nhiều người đứng trước nguy cơ bị cắt hoàn toàn khỏi chương trình.

Theo OBBBA, đạo luật được Tổng thống Donald Trump ký duyệt ngày 4/7, người thụ hưởng Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), hay còn gọi là tem phiếu thực phẩm, phải đáp ứng một số quy định về việc làm. Theo đó, họ phải làm việc, đăng ký tham gia đào tạo nghề hoặc hoạt động tình nguyện tối thiểu 80 giờ mỗi tháng, nếu không chỉ được nhận trợ cấp tổng cộng ba tháng trong ba năm, hay trung bình một tháng mỗi năm.

Phân tích của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) cho thấy các yêu cầu làm việc này có thể khiến trung bình 2,4 triệu người Mỹ mất tem phiếu thực phẩm mỗi tháng trong 10 năm tới, trong đó khoảng 300.000 hộ có trẻ em. Những trường hợp không đáp ứng quy định về làm việc dự kiến bắt đầu bị cắt trợ cấp từ tháng 3/2026, tùy thời điểm tái xác nhận hồ sơ ở từng bang.

Nhân viên tình nguyện tại San Antonio, bang Texas, đóng gói thực phẩm hỗ trợ cho người nhận trợ cấp SNAP ngày 6/11, giữa giai đoạn chính phủ đóng cửa. Ảnh: AP

Phe Cộng hòa từ lâu muốn siết chặt yêu cầu lao động đối với người thụ hưởng SNAP nhằm giảm gánh nặng về phúc lợi và thúc đẩy người dân làm việc. Quy định về giờ làm việc tối thiểu trước đây chỉ áp dụng với người 18-54 tuổi, không khuyết tật và không nuôi trẻ nhỏ.

OBBBA tăng độ tuổi phải lao động với người thụ hưởng SNAP lên 64 và áp dụng cho cả cha mẹ có con trong độ tuổi 14-17. Yêu cầu làm việc cũng được áp dụng cho cựu binh, người vô gia cư và thanh niên từng ở trong "nhà tình thương".

Quy định mới đồng thời siết quyền xin miễn trừ của các bang. Chỉ những nơi có tỷ lệ thất nghiệp trên 10% mới đủ điều kiện được miễn trừ, thay vì khu vực "thiếu việc làm" do bang tự phân định như trước.

Quá trình thực thi quy định mới diễn ra trong hỗn loạn bởi đợt đóng cửa chính phủ kéo dài kỷ lục vừa qua. Theo hướng dẫn từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), quy định vốn có hiệu lực từ ngày 4/7 khi OBBBA được ký, nhưng các bang được ân hạn đến ngày 1/11 để chuẩn bị. Đầu tháng 11, USDA lại thông báo không tính tháng 11 vào việc đánh giá tuân thủ vì gián đoạn do chính phủ đóng cửa.

Dù vậy, một số bang vẫn áp dụng quy định mới về việc làm ngay từ đầu tháng 11, trong khi nhiều bang lại thông báo hệ thống của họ chỉ sẵn sàng vào đầu năm 2026. Điều này khiến chính quyền một số bang lo ngại rủi ro bị USDA xử phạt nếu lỗi hệ thống dẫn đến chi trả sai.

Nâng cấp hệ thống SNAP thông thường mất 12-18 tháng. Tại nhiều bang, nhân viên phải nhập dữ liệu bằng tay để xác định ai thuộc diện áp dụng yêu cầu mới. "Tốc độ triển khai quá nhanh có thể gây ra hệ quả ngoài ý muốn", Chloe Green, lãnh đạo tổ chức Hiệp hội Dịch vụ Con người Công cộng Mỹ (APHSA), cảnh báo.

Cửa hàng tạp hóa tại Miami, bang Florida, chấp nhận thanh toán bằng tem phiếu thực phẩm SNAP. Ảnh: AFP

Các bang đang chạy đua thông báo cho những người thụ hưởng SNAP bị ảnh hưởng bởi quy định mới. Nhiều người lo lắng gọi đến đường dây hỗ trợ vì nhận thấy mình bị "ép thực hiện" nghĩa vụ lao động dù không hay biết.

Tại Connecticut, ước tính 36.000 người, tương đương 10% trường hợp nhận SNAP, có nguy cơ mất trợ cấp do quy định mới.

Người dân bang Pennsylvania cũng đối mặt thay đổi lớn. Trước khi có đạo luật OBBBA, bang này có một triệu người đăng ký SNAP, trong đó chưa tới 25.000 trường hợp trong độ tuổi 18-54 thuộc diện cần tham gia lao động hoặc đào tạo nghề. Với quy định mới, con số này tăng gấp 10 lần, lên 248.000 người.

Cơ quan phúc lợi Pennsylvania ước tính khoảng 144.000 người đăng ký SNAP ở bang sẽ nhận thông báo mất trợ cấp một khi họ đăng ký gia hạn tem phiếu vào năm 2026.

Dù các bang triển khai hệ thống nhắn tin, gửi thư, lập website, video và công cụ sàng lọc trực tuyến để hướng dẫn người dân thực thi quy định mới về việc làm để nhận trợ cấp SNAP, giới chức vẫn lo ngại nhiều người đủ điều kiện sẽ bị mất quyền lợi chỉ vì bỏ sót thủ tục trong hệ thống mới.

"Chỉ cần bỏ qua một bước nhỏ, họ có thể mất tem phiếu thực phẩm trong một thời gian dài, không phải vì không đủ điều kiện mà chỉ vì lỗi giấy tờ", một quan chức Pennsylvania cảnh báo.

Thanh Danh (Theo CNN)