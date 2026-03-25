2.200 người diễn thực cảnh tại lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia

Ban tổ chức huy động 2.200 người để dàn dựng chương trình nghệ thuật thực cảnh tại lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 ở Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tối 28/3.

Sự kiện được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, gồm bốn chương: Khởi nguyên, Linh khí đại ngàn, Hào khí Tây Sơn và Đại ngàn chạm biển xanh. Thay vì kể chuyện tuyến tính, chương trình sử dụng chuỗi đại cảnh liên hoàn, kết hợp âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị giác để tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn đến biển.

Sân khấu đêm khai mạc năm du lịch Quốc gia. Ảnh: Ngọc Oanh

Không gian biểu diễn lồng ghép chất liệu văn hóa Tây Nguyên như cồng chiêng, cùng hình ảnh lịch sử và đời sống đương đại, nhằm khắc họa sự giao thoa giữa vùng cao nguyên và duyên hải miền Trung.

Sau phần mở màn là đại nhạc hội với sự góp mặt của dàn sao vũ trụ Say Hi, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ nổi tiếng. Các tiết mục dự kiến sử dụng những ca khúc quen thuộc với khán giả trẻ, được phối mới và dàn dựng với hiệu ứng sân khấu quy mô lớn.

Ban tổ chức cho biết chương trình có sự tham gia của khoảng 2.200 nhân sự, gồm ekip sản xuất, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng, lực lượng an ninh và hậu cần. Sân khấu rộng 116 m, sâu 40 m, kết hợp màn hình LED dài 108 m, cao 13 m, cho phép triển khai đồng thời nhiều phân cảnh biểu diễn.

Hệ thống ghi hình sử dụng khoảng 50 thiết bị, bao gồm drone và flycam, nhằm ghi lại toàn bộ chương trình từ nhiều góc độ.

Sự kiện được định hướng như một "Mega Concert" trong khuôn khổ lễ khai mạc, kỳ vọng tạo điểm nhấn mở đầu cho chuỗi hoạt động của năm du lịch, đồng thời thu hút du khách đến khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Thác K50 - điểm du lịch nổi tiếng của Gia Lai. Ảnh: Vương Quốc

Gia Lai có diện tích hơn 21.500 km2 (lớn thứ hai cả nước), dân số khoảng 3,5 triệu người, cầu nối giữa Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Với không gian phát triển rộng, hệ thống hạ tầng giao thông đa dạng gồm đường bộ, hàng không, đường biển và cửa khẩu quốc tế, địa phương có nhiều lợi thế trong giao thương, liên kết vùng và phát triển du lịch.

Địa phương sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, kết hợp giữa cảnh quan cao nguyên, biển đảo và chiều sâu văn hóa bản địa. Nơi đây hội tụ nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu có sức lan tỏa ở tầm quốc gia và quốc tế như Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, võ cổ truyền Bình Định.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sở hữu hệ thống di tích, thắng cảnh nổi tiếng như hệ thống tháp Chăm, hệ thống núi lửa Chưa Đăng Ya, thác K50, bán đảo Phương Mai - Kỳ Co - Eo Gió.

Theo báo cáo tổng kết 2025 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, địa phương đón khoảng 12,4 triệu lượt khách trong năm 2025, tăng 16,7% so với 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 125.000 lượt, tăng gần 10%. Khách nội địa đạt hơn 12,27 triệu lượt. Doanh thu du lịch năm 2025 ước đạt 29.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay của tỉnh.

Tỉnh Gia Lai xác định 2026 là cơ hội tăng cường quảng bá, thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Sự kiện đăng cai năm Du lịch quốc gia 2026 góp phần tạo điều kiện để địa phương định vị thương hiệu du lịch theo hướng xanh - bền vững, phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao vai trò của cộng đồng và xây dựng sản phẩm mang đặc trưng Tây Nguyên kết hợp biển - núi.

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu 15 triệu lượt khách, doanh thu đạt 40.000 tỷ đồng.

Vương Quốc