2,2 tỷ cổ phiếu Vietnam Airlines bị hạn chế giao dịch

Từ ngày 12/7, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines chỉ được giao dịch phiên chiều do tiếp tục chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022.

Quyết định chuyển cổ phiếu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo chiều 5/7.

Trước đó, Sở cũng đưa mã này vào diện kiểm soát từ đầu tháng 5 vì chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 30 ngày. Hồi cuối tháng 3, Vietnam Airlines từng xin Uỷ ban Chứng khoán, HoSE được chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022 nhưng không được chấp thuận.

Trong lần giải trình đầu tháng 5, Vietnam Airlines nói đang tái cấu trúc toàn diện, sắp xếp, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp. Theo hãng bay, đơn vị kiểm toán cũng cần thêm thời gian thu thập, đối chiếu và đánh giá toàn diện các thông tin liên quan để có thể hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính.

HoSE hôm tháng 2 từng cảnh báo cổ phiếu HVN có thể bị hủy niêm yết nếu lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ âm hoặc vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines âm. Theo báo cáo tự lập, đến hết năm ngoái, lợi nhuận lũy kế của cổ đông công ty mẹ Vietnam Airlines âm xấp xỉ 32.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty âm hơn 10.000 tỷ đồng.

Nửa đầu năm nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines phục hồi tích cực. Hãng thực hiện khoảng 64.300 chuyến bay, vận chuyển 10,14 triệu lượt khách, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo kết quả sơ bộ, hãng ghi nhận doanh thu hơn 45.200 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ 2022. Mức doanh thu này cũng chỉ kém một chút so với giai đoạn trước dịch năm 2019.

Cuối tháng trước, Vietnam Airlines đã hoãn phiên họp đại hội đồng cổ đông với lý do cần thêm thời gian chuẩn bị. Chưa ấn định ngày tổ chức, hãng chỉ dự kiến phiên họp thường niên diễn ra trước 30/8. Công ty sẽ chốt lại danh sách cổ đông dự họp vào ngày 11/7.

Anh Tú