2.000 runner nhí Hà Nội tranh tài giữa lạnh đầu đông

2.000 trẻ 6-10 tuổi cùng hát mừng sinh nhật 5 năm Kun Marathon, chạy đua trên cung đường nhiều chướng ngại trong thời tiết chớm lạnh đầu đông, sáng 29/11.

Từ 6h, nhiều phụ huynh đưa con em đến khu vực xuất phát trên phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng. Trước giờ chạy, ban tổ chức cùng nhóm nghệ sĩ và KOL đưa chiếc bánh kem lớn lên sân khấu, hát mừng sinh nhật 5 năm Kun Marathon Hà Nội. Từ năm 2020, sự kiện góp phần lan tỏa thói quen vận động cho hàng chục nghìn trẻ em và dần trở thành nét văn hóa của Thủ đô vào dịp cuối thu, đầu đông.

2.000 runner giao lưu trước giờ xuất phát, sáng 29/11. Ảnh: VnExpress Marathon

Thời tiết sáng 29/11 khoảng 14 độ C, tương đối lạnh cho vận động ngoài trời. Nhiều phụ huynh mặc áo giữ nhiệt cho trẻ bên trong áo đấu của giải, khuyến khích các em khởi động để giữ ấm. Có em mạnh dạn đương đầu thời tiết, chỉ mặc áo đấu, quần ngắn và mang giày thể thao theo phong cách runner.

Tinh thần vận động được thể hiện ngay khi MC đặt câu hỏi: "Ai muốn vô địch?". Hàng nghìn cánh tay giơ lên cùng tiếng reo hò đồng thanh. Bên ngoài hàng rào, nhiều phụ huynh cầm sẵn thiết bị ghi hình trên tay, đợi cuộc đua bắt đầu.

Tương tự các giải Kun Marathon khác, runner nhí được chia thành nhiều nhóm theo độ tuổi, phân biệt bằng màu áo. Nhóm 6 tuổi - nhỏ nhất - được ưu tiên chạy trước. Hiệu lệnh xuất phát vừa vang lên, các em nhanh chóng ùa vào đường đua. Đường đua khép kín 100%, có hơn 100 tình nguyện viên cùng đội ngũ y tế túc trực để hỗ trợ.

Runner nhí trên đường đua sáng 29/11. Ảnh: VnExpress Marathon

Dọc đường, các em lần lượt vượt qua các thử thách vận động như nhà phao, hầm chui... Các thử thách vừa sức, tạo thêm sự thú vị cho đường đua, đòi hỏi các em kết hợp sự nhanh nhẹn, khéo léo để vượt qua. Về đích, các em nhỏ được chăm sóc, nạp lại năng lượng bằng sữa Kun, được trao huy chương.

Đặc trưng của Kun Marathon là những nụ cười trên đường đua. Các em nhỏ được hòa mình vào không khí sôi động sau giờ học, kết nối với bạn bè, gia đình. Nhiều em rụt rè hoặc bật khóc khi lần đầu tham gia sự kiện đông người nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Năng lượng trẻ thơ như xua đi cái lạnh mùa đông Hà Nội.

Một em nhỏ 6 tuổi tươi cười khi chạy trên đường đua. Ảnh: VnExpress Marathon

Đứng quan sát con trai Anh Minh, 8 tuổi, anh Nguyễn Anh Kiệt (phường Hai Bà Trưng) cho biết cảm nhận rõ sự háo hức của con khi tham gia lần thứ hai. Anh biết đến sự kiện vào năm ngoái và đã chuẩn bị để đăng ký sớm cho con vào năm nay.

"Tại đây, con được chạy, gặp gỡ bạn bè, thần tượng. Dù giải miễn phí, cách tổ chức rất chuyên nghiệp, bài bản và an toàn cho trẻ. Năm sau, tôi sẽ rủ thêm các bé trong họ hàng cùng tham gia", anh Kiệt nói.

Sau hơn một giờ diễn ra, Kun Marathon Hà Nội khép lại với nhiều cảm xúc. Theo ban tổ chức, thể thao là phương tiện kết nối các thế hệ, giúp trẻ học sự kiên trì, thói quen vận động, còn cha mẹ gần gũi hơn với những khoảnh khắc tưởng chừng giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Hoài Phương