2.000 người xem trình diễn kèn đồng giữa không gian nhà thờ cổ

Làng Phạm Pháo có nghề làm và sửa kèn đồng. Loại nhạc cụ này hiện diện trong hầu hết các sự kiện tại địa phương.

Đội phải tập luyện liên tục trong một tuần để thể hiện tiết mục đêm Giáng sinh, ông Nguyễn Khuê, Nhạc trưởng đoàn kèn đồng miền Phạm Pháo cho hay.