2.000 người xem trình diễn kèn đồng giữa không gian nhà thờ cổ

Tối 24/12, người dân làng Phạm Pháo tập trung tại quảng trường nhà thờ giáo xứ theo dõi các tiết mục đêm lễ.
Nhà thờ Phạm Pháo hình thành từ thế kỷ 17-18, là công trình cổ và quan trọng của giáo phận Bùi Chu. Công trình xây bằng gỗ lim nguyên khối, kết hợp phong cách Á Đông và Gothic.
Tối 24/12, người dân làng Phạm Pháo tập trung tại quảng trường nhà thờ giáo xứ theo dõi các tiết mục đêm lễ.
Nhà thờ Phạm Pháo hình thành từ thế kỷ 17-18, là công trình cổ và quan trọng của giáo phận Bùi Chu. Công trình xây bằng gỗ lim nguyên khối, kết hợp phong cách Á Đông và Gothic.
Năm nay có hơn 2.000 giáo dân tham gia, đông hơn năm trước do các giáo xứ quanh vùng không tổ chức văn nghệ, ông Phạm Văn Thang, Trưởng ban Trật tự giáo xứ Phạm Pháo cho biết.
Năm nay có hơn 2.000 giáo dân tham gia, đông hơn năm trước do các giáo xứ quanh vùng không tổ chức văn nghệ, ông Phạm Văn Thang, Trưởng ban Trật tự giáo xứ Phạm Pháo cho biết.
Làng Phạm Pháo có nghề làm và sửa kèn đồng. Loại nhạc cụ này hiện diện trong hầu hết các sự kiện tại địa phương.
Đội phải tập luyện liên tục trong một tuần để thể hiện tiết mục đêm Giáng sinh, ông Nguyễn Khuê, Nhạc trưởng đoàn kèn đồng miền Phạm Pháo cho hay.
Làng Phạm Pháo có nghề làm và sửa kèn đồng. Loại nhạc cụ này hiện diện trong hầu hết các sự kiện tại địa phương.
Đội phải tập luyện liên tục trong một tuần để thể hiện tiết mục đêm Giáng sinh, ông Nguyễn Khuê, Nhạc trưởng đoàn kèn đồng miền Phạm Pháo cho hay.
Mỗi chiếc kèn gồm 180-250 chi tiết từ đồng cán phẳng, được gò tay và sử dụng máy uốn tự chế. Các loại kèn phổ biến là clarinet, saxophone và trumpet, đòi hỏi người thợ có kỹ năng cơ khí, âm nhạc và thính giác để đảm bảo âm thanh.
Năm nay, đội kèn đồng miền Phạm Pháo hòa tấu bản Đêm đông và Tân binh ba ngôi trong đêm Giáng sinh. Tác phẩm được lựa chọn tùy theo nội dung và chủ đề buổi lễ.
Mỗi chiếc kèn gồm 180-250 chi tiết từ đồng cán phẳng, được gò tay và sử dụng máy uốn tự chế. Các loại kèn phổ biến là clarinet, saxophone và trumpet, đòi hỏi người thợ có kỹ năng cơ khí, âm nhạc và thính giác để đảm bảo âm thanh.
Năm nay, đội kèn đồng miền Phạm Pháo hòa tấu bản Đêm đông và Tân binh ba ngôi trong đêm Giáng sinh. Tác phẩm được lựa chọn tùy theo nội dung và chủ đề buổi lễ.
Kèn sousaphone thuộc họ kèn đồng, thiết kế quấn quanh người chơi với miệng loa hướng lên hoặc ra phía trước để âm thanh lan tỏa trong không gian ngoài trời. Đoàn kèn đồng Phạm Pháo có hai chiếc, thường đảm nhiệm bè trầm, giữ nhịp và tạo nền cho dàn nhạc.
Kèn sousaphone thuộc họ kèn đồng, thiết kế quấn quanh người chơi với miệng loa hướng lên hoặc ra phía trước để âm thanh lan tỏa trong không gian ngoài trời. Đoàn kèn đồng Phạm Pháo có hai chiếc, thường đảm nhiệm bè trầm, giữ nhịp và tạo nền cho dàn nhạc.
Đội thánh ca Phạm Pháo gồm giáo dân trong vùng, chơi đàn và hát bè phía dưới sân khấu. Trong thánh lễ Công giáo, thánh ca được cử hành theo các phần ca nhập lễ, dâng lễ, hiệp lễ và kết lễ.
Tại các lễ trọng, cộng đoàn hát thêm những phần cố định như Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh. Nội dung các bản nhạc tập trung ca tụng Thiên Chúa và diễn tả đức tin.
Đội thánh ca Phạm Pháo gồm giáo dân trong vùng, chơi đàn và hát bè phía dưới sân khấu. Trong thánh lễ Công giáo, thánh ca được cử hành theo các phần ca nhập lễ, dâng lễ, hiệp lễ và kết lễ.
Tại các lễ trọng, cộng đoàn hát thêm những phần cố định như Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh. Nội dung các bản nhạc tập trung ca tụng Thiên Chúa và diễn tả đức tin.
Giáo xứ giăng dây pháo hoa từ cổng đến nóc nhà thờ. Thánh lễ bắt đầu, pháo hoa được bắn trong lúc giáo dân tập trung đọc kinh và cầu nguyện.
Giáo xứ giăng dây pháo hoa từ cổng đến nóc nhà thờ. Thánh lễ bắt đầu, pháo hoa được bắn trong lúc giáo dân tập trung đọc kinh và cầu nguyện.
Kết thúc thánh lễ, giáo dân xếp hàng để cha xứ phát lộc. Hoạt động này là sinh hoạt cộng đoàn, thường diễn ra trong các dịp lễ trọng hoặc sự kiện của giáo xứ. Các phần quà gồm bánh kẹo, lộc thánh, câu Lời Chúa được trao nhằm chia sẻ niềm vui và lời chúc bình an.
Kết thúc thánh lễ, giáo dân xếp hàng để cha xứ phát lộc. Hoạt động này là sinh hoạt cộng đoàn, thường diễn ra trong các dịp lễ trọng hoặc sự kiện của giáo xứ. Các phần quà gồm bánh kẹo, lộc thánh, câu Lời Chúa được trao nhằm chia sẻ niềm vui và lời chúc bình an.
Quanh làng, các gia đình tụ họp liên hoan trong những hang đá trang trí. Chi phí xây dựng mỗi hang khoảng 10-20 triệu đồng. Những mô hình này được duy trì đến gần Tết Dương lịch.
Quanh làng, các gia đình tụ họp liên hoan trong những hang đá trang trí. Chi phí xây dựng mỗi hang khoảng 10-20 triệu đồng. Những mô hình này được duy trì đến gần Tết Dương lịch.
Hoàng Giang