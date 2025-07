1Office huy động thành công ba triệu USD

1Office hoàn tất vòng gọi vốn với tổng trị giá ba triệu USD đến từ quỹ Redbadge Pacific và một số nhà đầu tư trong nước, hôm 9/7.

Khoản đầu tư mới đánh dấu bước ngoặt quan trọng, hỗ trợ 1Office bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), khẳng định chiến lược 1Office Next của doanh nghiệp. Theo đó, 1Office tái định vị từ một tổ chức SaaS (Software as a Service) truyền thống, trở thành AaaS (AI as a Service), với "Lowcode là trái tim, AI là bộ não và tự động hóa là mục tiêu". Bước chuyển mình này hứa hẹn giúp 1Office cung cấp các giải pháp AI toàn diện hơn cho doanh nghiệp Việt Nam.

1Office nhận khoản đầu tư 3 triệu USD từ Redbadge Pacific - quỹ đầu tư lớn tại châu Á -Thái Bình Dương. Ảnh: 1Office

Cụ thể, 1Office sẽ tập trung phát triển các AI Agent chuyên biệt, phục vụ quản trị và tự động hóa doanh nghiệp. Đồng thời, công ty này cũng xây dựng AI Platform - nền tảng trí tuệ nhân tạo cốt lõi, và triển khai ứng dụng AI vào các nghiệp vụ nội bộ như: quy trình, nhân sự, tuyển dụng, họp, bán hàng đến đánh giá hiệu suất.

"1Office đang tìm kiếm và thực hiện các thương vụ M&A với startup AI tiềm năng trong nước, nhằm xây dựng hệ sinh thái AI đồng bộ, hiện thực hóa tham vọng "AI hóa" quy trình quản trị doanh nghiệp", đại diện doanh nghiệp nói. "Trong 5 năm qua, 1Office duy trì tốc độ tăng trưởng, ngay cả trong giai đoạn dịch và suy thoái".

Đội ngũ nhân sự của 1Office. Ảnh: 1Office

Sau khi Mynavi - tập đoàn công nghệ và nhân sự Nhật Bản đầu tư vào tháng 5/2023, 1Office đã tăng trưởng hơn 50% mỗi năm và đạt lợi nhuận ổn định. Yếu tố này đến từ niềm tin của hơn 6.000 khách hàng, gồm các thương hiệu như: Be Group, Đạm Phú Mỹ, NovaGroup, Vietjet Air, Bank of China, Bệnh viện Việt Đức, Tập đoàn Dầu khí, Haidilao và Yody...

Năm nay, 1Office dự kiến đạt doanh thu từ 120 đến 150 tỷ đồng với số người dùng vượt mốc 500.000. Công ty này đặt mục tiêu đạt doanh thu từ 600 đến 800 tỷ đồng vào năm 2030.

Quỹ Redbadge Pacific, với văn phòng tại Mỹ, Hàn Quốc và Singapore, đã tham gia vòng gọi vốn này cùng các nhà đầu tư trong nước. Là quỹ đầu tư toàn cầu chuyên tìm kiếm mô hình kinh doanh tiên phong, Redbadge Pacific đặt niềm tin vào tầm nhìn, năng lực của đội ngũ sáng lập 1Office. Các nhà đầu tư trong nước cũng đánh giá cao cơ hội bứt phá của 1Office, khi Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số dưới sự thúc đẩy của Nghị quyết 57 và 68 của Bộ Chính trị.

Ông Lê Việt Thắng, Founder kiêm CEO 1Office tại một sự kiện. Ảnh: 1Office

Ông Lê Việt Thắng, CEO của 1Office chia sẻ, khoản đầu tư này không chỉ mang lại nguồn lực mà còn mở ra chương mới để định nghĩa cách doanh nghiệp Việt Nam vận hành. Ông tin rằng AI sẽ trở thành nhịp đập mới cho tổ chức giúp doanh nghiệp bứt phá trong kỷ nguyên số.

(Nguồn: 1Office)