1990 - Phim hài lãng mạn Việt Nam ra rạp dịp Tết Nguyên đán

Tại sự kiện ra mắt ngày 26/1, đạo diễn và nhà sản xuất phim 1990 cho biết ban đầu bộ phim có mục đích tôn vinh người phụ nữ, cả về nhan sắc, cá tính, trí tuệ. Tuy nhiên càng đào sâu kịch bản, anh càng thấy có nhiều điều cần nói, cần bàn. Đây cũng là dự án kỷ niệm tình bạn giữa đạo diễn Nhất Trung và ba nữ diễn viên chính.

Là bộ phim hài lãng mạn duy nhất của Việt Nam ra rạp vào dịp Tết âm lịch 2022, 1990 hứa hẹn là lựa chọn hợp lý để "nhâm nhi" cùng gia đình, bạn bè những ngày đầu năm mới.

Phim xoay quanh cuộc sống của ba người bạn thân thiết với ba tính cách trái ngược. Linh Lan (Ninh Dương Lan Ngọc) là cô gái dành cả thanh xuân để xây đắp sự nghiệp và khẳng định bản thân. Jessica Diễm (Diễm My) mạnh mẽ đến mức cực đoan, có thể sống độc lập mà không cần đến đàn ông. Trong khi đó, Nhã Ca (Nhã Phương) lại là mẫu phụ nữ của gia đình, hội tụ đủ tố chất "công - dung - ngôn - hạnh" của mẫu phụ nữ truyền thống mà cánh đàn ông thường mong lấy làm vợ. Nhìn bề ngoài, cô đang có một cuộc sống đáng mơ ước với người chồng lãng tử và một cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng, sâu bên trong, nhân vật Nhã Ca phải đối mặt với những sự đổ vỡ mơ hồ khó lường.

Ở tuổi 30, các cô gái phải đứng trước quá nhiều quyết định quan trọng: có nên kết hôn hay không, cách nào có thể cứu vãn được hạnh phúc gia đình, làm sao để cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân... khiến ai cũng mệt mỏi, áp lực. Tình bạn của họ cũng bắt đầu nảy sinh những vết nứt từ đây.

Phim tình cảm hài khai thác cuộc sống của phụ nữ khi bước qua tuổi 30

Nếu bạn cần tìm một bộ phim để phải hét ầm lên trong rạp chiếu thì có thể 1990 không phải là lựa chọn thích hợp nhất, nhưng nếu bạn đang cần một món khai vị nhẹ nhàng nhưng để lại dư âm trong ngày đầu năm mới thì bộ phim của đạo diễn Nhất Trung là một gợi ý. Đi theo thể loại rom-com, chick-flick nhưng 1990 dễ xem, dễ cảm, là lựa chọn khá phù hợp cho những ngày đầu năm.

Kịch bản phim không quá mới lạ nhưng cách kể chuyện của 1990 được đánh giá hấp dẫn, cuốn người xem vào những hành trình riêng của ba nữ chính. Các tình huống dung dị, đời thường được sắp xếp khéo léo, dễ hiểu - dễ cảm nhưng cũng đầy triết lý. Bộ phim mang màu sắc hài hước - cảm động, hứa hẹn mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái, những cảm xúc trong trẻo và những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống. Những chi tiết tình cảm ngọt ngào, trong sáng hay kết hợp cùng những tình huống hài duyên dáng, tự nhiên được tận dụng tối đa, đảm bảo sự thích thú nhưng cũng không bị ngắt dòng cảm xúc của người xem.

1990 được đánh giá dễ xem, dễ cảm, là lựa chọn khá phù hợp cho những ngày đầu năm.

Đúng như đạo diễn và nhà sản xuất phim chia sẻ, 1990 là một món quà đầu năm dành tặng phái đẹp. Trong phim, ba cô gái là ba cá tính, ba đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại nhưng cũng gặp không ít áp lực từ thế giới xung quanh. Họ có những lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình và lựa chọn ấy mở ra nhiều hướng đi, trải nghiệm của tuổi trẻ. Thông qua hành trình này, khán giả sẽ có cái nhìn chân thực, bao quát về nhân vật và có thể tìm ra lời giải cho những tình huống tương tự mà mình gặp phải.

Lựa chọn thời điểm ra mắt là dịp Tết, đạo diễn Nhất Trung đã khéo léo xây dựng những tình huống hài hước, vui vẻ để tạo ra tiếng cười tự nhiên, thoải mái nhưng cũng gửi gắm những thông điệp sâu sắc, cảm động để người xem lắng lại dịp đầu năm. Những câu chuyện tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình... tất cả được đan cài khéo léo để khơi gợi cảm xúc người xem vừa đủ, tròn trịa.

Câu chuyện của Mạc Văn Khoa - Diễm My sẽ mang đến những tiếng cười cho khán giả.

Dàn diễn viên tung hứng nhịp nhàng, tạo nên nhiều điểm nhấn thú vị

Ba nữ diễn viên chính trong phim Ninh Dương Lan Ngọc - Nhã Phương - Diễm My có sự thể hiện ăn ý, nhịp nhàng và khá duyên dáng. Theo đạo diễn, điều này có lẽ xuất phát từ hai lý do: bộ ba vốn là những người bạn thân thiết ngoài đời và họ có sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật mà mình thủ vai. Trước đó, đạo diễn Nhất Trung chia sẻ, anh lấy cảm hứng từ chính cuộc đời ba diễn viên này để xây dựng nhân vật, vì vậy Lan Ngọc - Nhã Phương - Diễm My dường như được sống đúng với con người thật của mình trên màn ảnh. Một điểm cộng lớn của bộ phim là ngoại hình của ba nhân vật chính được đầu tư kỹ lưỡng, từ tạo hình, trang điểm, váy áo... tạo nên bữa tiệc thật sự cho phần nhìn.

Ngoài ba nữ chính, các nhân vật phụ cũng được đầu tư xây dựng khá sâu. Họ sở hữu những thế mạnh riêng, nhưng nhờ sự gắn kết nhịp nhàng trong kịch bản và diễn xuất nên khi lên phim, mỗi người đều có một vẻ riêng trong cái chung thống nhất, trở thành những gam màu mới lạ điểm xuyết cho bức tranh tổng thể của phim.

Phim hội tụ ba diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Việt.

Bốn chàng trai sẽ vẽ lên những câu chuyện tình yêu nhiều cung bậc trong 1990. Quang Tuấn vào vai Trần Phong - chồng của Nhã Ca (Nhã Phương), người chồng, người cha chuẩn mực nhưng lại che giấu những bí mật riêng khiến hôn nhân đứng trước bờ vực đổ vỡ. Thầy giáo dạy yoga (Mạc Văn Khoa) tự tin theo đuổi Jessica Diễm (Diễm My) dù không có chút thế mạnh nào về nhan sắc hay khả năng ăn nói. Vũ Nguyễn (Hải Nam) thể hiện chân thực hình ảnh người đàn ông trẻ tuổi, tài giỏi, chân thành và chung thuỷ trong tình yêu. Còn với Gin Tuấn Kiệt, vai diễn chàng trai trẻ đem mối tình đơn phương với đàn chị đã trở thành một trong những tâm điểm được chú ý của khán giả. Phim đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

