190.000 người châu Phi có thể chết vì nCoV

Nghiên cứu mới của WHO cảnh báo nCoV có thể khiến 83.000-190.000 người châu Phi chết trong năm bùng phát đầu tiên.

29-44 triệu người châu Phi sẽ bị nhiễm nCoV trong năm đầu tiên bùng phát đại dịch nếu các biện pháp khống chế không phát huy hiệu quả, văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) châu Phi hôm 7/5 ra tuyên bố cho biết. Trong số này, 83.000-190.000 người có thể tử vong.

WHO châu Phi nhận thấy tốc độ lây lan, độ tuổi của những ca nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong vì nCoV ở châu lục này thấp hơn so với các khu vực khác, chủ yếu là do các yếu tố xã hội, môi trường, dân số trẻ và kinh nghiệm kiểm soát các bệnh truyền nhiễm như HIV hay lao.

Nhân viên y tế khử trùng khu dân cư nơi người nhiễm nCoV đầu tiên của Kenya sinh sống, tại thị trấn Rongai gần thủ đô Nairobi, hôm 14/3. Ảnh: Reuters

"Thúc đẩy các biện pháp ngăn chặn dịch hiệu quả là vô cùng quan trọng, vì nếu virus tiếp tục lan rộng có thể tổn hại nghiêm trọng các hệ thống y tế của chúng ta", Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) châu Phi Matshidiso Moeti nói.

Một cuộc khảo sát do WHO thực hiện vào tháng 3 ở 47 quốc gia châu Phi cho thấy trung bình có 9 giường chăm sóc tích cực (ICU) trên một triệu dân. WHO cho rằng điều kiện chăm sóc y tế ở châu Phi là rất hạn chế, do đó khống chế dịch chính là "chìa khóa" cho các quốc gia này chống Covid-19.

52 quốc gia châu Phi đã xuất hiện Covid-19, theo thống kê của WHO khu vực, với tổng cộng 51.239 ca nhiễm, trong đó 1.926 người tử vong và 17.471 người đã hồi phục. Nam Phi hiện vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu lục với gần 8.000 ca nhiễm.

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19 sau khi dịch khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, khiến hơn 3,9 triệu người nhiễm, 271.000 người tử vong. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn gần 1,3 triệu ca nhiễm và gần 77.000 ca tử vong.

Mai Lâm (Theo Aljazeera/NY Daily News)