19 tiếng truy tìm kẻ ăn trộm lô trang sức gần một tỷ đồng

Hà TĩnhSa lưới khi vừa bước xuống xe khách để ăn tối, Dương Hoàng Phúc nói "không nghĩ bị bắt nhanh vậy" vì trước đó đã bán vàng mua quần áo mới để hóa trang.

Sáng 2/10, chủ tiệm vàng đóng trên đường Lê Đại Hành, thuộc tổ dân phố Châu Phố, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, trình báo tối hôm trước có kẻ gian đột nhập tầng một, lấy hơn 183 chỉ vàng 24k trưng bày trong tủ kính. Tổng giá trị tài sản gần một tỷ đồng.

Tại hiện trường, trinh sát ghi nhận cửa nhôm tủ kính đựng trang sức tại tầng một mở khép hờ, chìa khóa còn gắn tại ổ. Camera tại khu vực này bị ngắt điện. Cửa sổ tầng hai không chốt trong. Ban chuyên án nhận định nhiều khả năng kẻ gian lợi dụng sơ hở này của gia chủ để đột nhập.

Ngoài trích xuất camera an ninh của tiệm vàng cùng những hộ dân xung quanh để thu thập thông tin, nhiều tổ công tác được cử đi vận động người dân đấu tranh tố giác tội phạm.

Trinh sát phân tích, với hiện trường "sạch", không để lại dấu vết khả nghi, nhiều khả năng thủ phạm là người địa bàn, hoặc rất am hiểu tình hình an ninh của tiệm vàng mới có thể ra tay gọn gàng như vậy.

Cảnh sát kiểm tra cửa sổ không khóa chốt tại tầng hai của tiệm vàng. Ảnh: Hùng Lê

"Nút thắt" vụ án hé mở khi camera gần tiệm vàng ghi lại cảnh một thanh niên dáng gầy, cao 1,6 m, bịt kín mặt, liên tục đi qua đi lại khu vực này để quan sát. Trinh sát xác định, người xuất hiện trong camera là Dương Hoàng Phúc, 26 tuổi, trú thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh.

Theo chính quyền địa phương, Phúc đang sống ly thân, nghiện cờ bạc, nhiều mối quan hệ phức tạp với "dân anh chị". Gần đây Phúc nợ tiền của họ hàng, bạn bè, không có khả năng chi trả. Chiếc xe máy duy nhất của gia đình cũng bị anh ta mang cầm cố. Phúc hiện không có mặt tại địa phương.

"Phúc từng có thời gian làm shipper. Nhiều lần giao hàng tại tổ dân phố Châu Phố, phường Hưng Trí, rất có thể nghi phạm nắm được quy luật hoặc nhận thấy sự sơ hở nào đó về mặt an ninh của tiệm vàng nên ra tay", cán bộ điều tra nói.

Ban chuyên án nhận tin Phúc đã rời khỏi Hà Tĩnh vài tiếng trước, đang trên xe khách đường dài vào miền Nam. Một tổ công tác gồm 5 trinh sát của Công an thị xã Kỳ Anh được cử lên đường để truy bắt. Nắm được lịch trình di chuyển của xe khách, cán bộ điều tra đã liên lạc, phối hợp với Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, lên kế hoạch "đón lõng".

Trèo cửa sổ trộm vàng gần một tỷ đồng Cảnh sát bắt Phúc, thu tang vật. Video: Đức Hùng

Khoảng 19h ngày 2/10, xe khách ghé vào quán cơm ở huyện Phong Điền để mọi người nghỉ ngơi, dùng bữa tối, Phúc lững thững bước xuống. Anh ta vừa ra đến cửa xe thì bị hai trinh sát khống chế.

Phúc khai thiếu tiền, định trộm cắp tài sản để trả nợ và đánh bạc. Từng có thời gian làm shipper, thỉnh thoảng trả đơn tại tiệm vàng ở tổ dân phố Châu Phố, anh ta nắm được một số thông tin về hoạt động.

Đầu giờ tối 1/10, Phúc đến tiệm vàng, vào tầng một vờ hỏi mua trang sức để quan sát vị trí camera, sau đó đi ra ngoài lấy lý do "cần thêm thời gian để suy nghĩ, vài hôm nữa quay lại chốt đơn". Vài tiếng sau, khi thấy người dân xung quanh tắt đèn đi ngủ, Phúc mặc áo dài tay, đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang, trèo lên mái che phía sau tiệm vàng, đột nhập từ tầng hai.

Phúc cùng tang vật vụ án tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hùng Lê

Đạo chích đi xuống tầng một, ngắt kết nối đường dây điện nối với camera, mở tủ kính lấy trộm hơn 183 chỉ vàng 24k đem bỏ vào hộp carton, sau đó ra quốc lộ 1 bắt xe khách trốn vào miền Nam. Quá trình này diễn ra khoảng 15 phút.

Khi đến TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Phúc xuống xe, đến hai tiệm vàng tại đây bán 2,5 cây vàng, lấy hơn 100 triệu đồng để làm "lộ phí". Nam thanh niên vào cửa hàng thời trang mua một bộ quần áo mới để "hóa trang" nhằm tránh bị nhận dạng, sau đó ra quốc lộ 1 vẫy xe khách khác, tiếp tục hành trình trốn chạy.

Thời điểm Phúc gây án đến lúc sa lưới khoảng 19 tiếng, cảnh sát đã thu hồi số trang sức còn lại gồm kiềng, dây chuyền, lắc tay bằng vàng.

Công an thị xã Kỳ Anh đang củng cố hồ sơ để chuyển cho Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can đối với Phúc về tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự.

Đức Hùng