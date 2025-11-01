19 phút lập hồ sơ bệnh nhân nhờ chuyển đổi số bệnh viện

TP HCMBác sĩ mất chỉ 19 phút để lập một hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trong khi trước đây cần hơn nửa giờ, nhờ bệnh viện ứng dụng bệnh án điện tử.

"Hồ sơ bệnh án điện tử giúp rút ngắn thời gian làm việc của bác sĩ, thêm thời gian cho người bệnh, là nền tảng để tiến tới mô hình bệnh viện thông minh", TS.BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, nói tại hội nghị khoa học công nghệ thường niên ngày 31/10.

Trong xu thế toàn ngành y tế tăng tốc chuyển đổi số, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức - bệnh viện hạng một trực thuộc Sở Y tế TP HCM - được xem là một trong những đơn vị tiên phong của cả nước. Từ năm 2008, bệnh viện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khám chữa bệnh. Đến năm 2016, nơi đây là một trong những cơ sở đầu tiên tại Việt Nam thí điểm hồ sơ bệnh án điện tử có sử dụng chữ ký số. Hai năm sau, mô hình khoa Khám bệnh thông minh được triển khai, áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) tại 100% các khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Năm 2019, bệnh viện được vinh danh Giải thưởng Y tế Thông minh với mô hình "Bệnh viện số".

Theo bác sĩ Thanh, chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc để ngành y tồn tại và phát triển giữa cách mạng công nghiệp 4.0. Công nghệ góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, đồng thời đóng vai trò then chốt trong quản lý y tế hiện đại.

Trong đó, hệ thống bệnh án điện tử giúp kết nối đồng bộ toàn bộ quy trình khám chữa bệnh - từ đăng ký, chỉ định, thực hiện cận lâm sàng, trả kết quả, kê đơn đến thanh toán không tiền mặt. Dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, giúp giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Cụ thể, thống kê tại viện cho thấy bác sĩ chỉ mất 19 phút để hoàn tất bệnh án điện tử thay vì 31 phút như với hồ sơ giấy.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức thao tác với hệ thống quản lý bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Song song đó, bệnh viện cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chuyên môn và quản trị. AI hỗ trợ phân tích hình ảnh X-quang phổi, đọc kết quả cận lâm sàng, gợi ý hướng xử trí và cảnh báo tương tác thuốc; đồng thời làm trợ lý ảo cho bác sĩ, giúp tóm tắt hồ sơ, phát hiện diễn tiến bất thường và hỗ trợ ra quyết định lâm sàng. Trong quản lý, AI được dùng để phân tích nguyên nhân gốc rễ sự cố và dự báo xu hướng vận hành.

Theo bác sĩ Thanh, nhiều phần mềm được đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin nội bộ tự phát triển, giúp tiết kiệm chi phí và chủ động điều chỉnh theo nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, nguồn lực tài chính cho đầu tư hạ tầng, tiêu chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng kho dữ liệu y tế dùng chung (Big Data) vẫn là thách thức lớn.

Hướng đến mô hình bệnh viện thông minh, nơi này đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, tăng cường an ninh mạng, quản trị dựa trên dữ liệu và tối ưu trải nghiệm người bệnh, hướng tới mô hình "không giấy - không chờ đợi - không tiền mặt". Việc đăng ký khám bệnh hiện có thực hiện trực tiếp, qua các ứng dụngVssID, VnEID, hoặc ứng dụng đặt khám online.

"Chuyển đổi số không chỉ là công cụ, mà là văn hóa đổi mới để mỗi nhân viên y tế làm việc hiệu quả hơn, người bệnh được phục vụ nhanh hơn", bác sĩ Thanh nói.

Theo kế hoạch của Bộ Y tế, khoảng 1.800 bệnh viện trên cả nước phải hoàn tất chuyển đổi sang bệnh án điện tử trước ngày 30/9, tiến tới "khai tử" bệnh án giấy, đồng bộ dữ liệu và nâng cao hiệu quả phục vụ người bệnh. Đến cuối tháng 9, hầu hết bệnh viện tại TP HCM đã triển khai bệnh án điện tử toàn bộ hoặc một phần, góp phần rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, giảm chi phí giấy tờ, tăng tính minh bạch và cải thiện trải nghiệm người bệnh.

Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2026, mọi người dân Việt Nam đều có hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước hình thành trung tâm dữ liệu y tế tập trung và hệ thống quản lý thông minh, hướng tới ngành y tế số toàn diện.

Lê Phương