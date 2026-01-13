19 người bị bắt sau vụ cầm hung khí đuổi đánh nhau ở TP HCM

Nguyễn Quốc Thắng, 19 tuổi, rủ nhiều người mang mã tấu, chĩa... rượt đuổi, chém nhau gây náo loạn khu vực cầu Kênh Xáng (quận 8 cũ), ùn tắc giao thông.

Ngày 13/1, Thắng cùng 18 người liên quan bị Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM bắt để điều tra vụ ẩu đả xảy ra trên cầu Kênh Xáng, phường Chánh Hưng.

Những người có liên quan bị tạm giữ. Ảnh: Công an TP HCM

Theo điều tra, do mâu thuẫn trong giao tiếp ứng xử, Thắng và một thiếu niên lôi kéo nhiều người, chuẩn bị hung khí để giải quyết bằng bạo lực.

Rạng sáng 12/1, hai nhóm chạy xe máy mang theo mã tấu, dao rựa, chĩa... qua nhiều tuyến đường. Đến chân cầu Kênh Xáng, đôi bên lao vào hỗn chiến, dùng hung khí truy đuổi, chém nhau trên cầu và khu vực đường Dương Bá Trạc. Người dân ghi hình, đăng lên mạng xã hội.

19 người mang hung khí đuổi đánh nhau trên cầu ở TP HCM Hai nhóm mang hung khí ẩu đả ở cầu Kênh Xáng. Video: Công an TP HCM

Ban Giám đốc Công an TP HCM ngay sau đó chỉ đạo PC02 phối hợp Công an phường Chánh Hưng điều tra, đưa 19 người có liên quan về làm việc.

PC02 đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng người, đồng thời kêu gọi những người liên quan ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hung khí cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an TP HCM

Quốc Thắng