18 viên nam châm kết thành chuỗi gây thủng ruột bé trai

Hà TĩnhBé trai 5 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật thành công sau khi phát hiện nhiều dị vật nam châm trong ổ bụng gây thủng ruột.

Gia đình cho biết trẻ xuất hiện tiểu buốt, kết quả siêu âm và xét nghiệm tại bệnh viện địa phương chẩn đoán viêm bàng quang, kê đơn điều trị tại nhà. Trong thời gian dùng thuốc, các triệu chứng không cải thiện, trẻ được tái khám và chụp Xquang, phát hiện dị vật trong ổ bụng. Sau đó, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Thông thường, dị vật trong đường tiêu hóa sẽ được nhu động ruột đẩy dần ra ngoài. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các bác sĩ theo dõi thấy dị vật không di chuyển. Sau khi xác định dị vật có từ tính và không thể tự đào thải ra ngoài, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho trẻ.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện nhiều viên nam châm nhỏ dính vào nhau thành một chuỗi, gây thủng ruột. Ekip đã lấy dị vật, khâu lỗ thủng và đặt dẫn lưu cho trẻ. Sau 4 ngày, bệnh nhi đã sinh hoạt bình thường, bắt đầu được tập ăn trở lại và dự kiến sẽ được ra viện trong vài ngày tới.

Các viên nam châm trong bộ đồ chơi nam châm xếp hình mà trẻ chơi tại nhà. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo ThS.BS Vũ Thanh Tú, Trung tâm Ngoại Tổng hợp, cho hay nuốt dị vật là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ. Mỗi năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện do nuốt phải các dị vật như cúc áo, đồng xu, tăm hoặc chi tiết nhỏ của đồ chơi. Đặc biệt là các dị vật có từ tính, có thể gây nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa.

Nam châm là vật liệu có từ tính mạnh. Khi trẻ nuốt từ hai viên trở lên ở các thời điểm khác nhau, chúng có thể nằm ở các đoạn ruột khác nhau nhưng vẫn hút dính vào nhau qua thành ruột. Lực hút này tạo áp lực kéo dài lên thành ruột, gây thiếu máu cục bộ, dẫn đến hoại tử và thủng ruột. Nếu không được phát hiện kịp thời, có thể dẫn đến viêm phúc mạc, tắc ruột, sốc nhiễm trùng và đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, trẻ nhỏ thường hiếu động, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi có thói quen khám phá thế giới xung quanh bằng tay và miệng. Vì vậy, cha mẹ cần thận trọng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ nhỏ, tránh các vật nhỏ, sắc nhọn dễ làm tổn thương hoặc đồ chơi nhỏ có từ tính mà trẻ dễ nuốt phải. Đồng thời cần quan sát môi trường sinh hoạt của trẻ để hạn chế nguy cơ nuốt phải dị vật.

Trong trường hợp nghi ngờ trẻ nuốt dị vật hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng, nôn, rối loạn tiêu hóa hoặc thay đổi thói quen sinh hoạt, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

Lê Nga