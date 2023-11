18 người trong đường dây hơn 200 kg ma tuý bị tuyên tử hình

TP HCMKim Soon Sik, cựu cảnh sát Hàn Quốc cùng một người đồng hương và 16 đồng phạm trong đường dây mua bán, vận chuyển… hơn 216 kg ma túy bị phạt tử hình.

Chiều 11/11, sau 4 ngày xét xử, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP HCM) tuyên mức mức phạt trên với ông Kim Soon Sik (63 tuổi, người Hàn Quốc) và Kang Seon Hak (30 tuổi, người Hàn Quốc); Li Tian Guan (58 tuổi, người Trung Quốc) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Là người có vai trò cầm đầu, Lê Hồng Vũ (36 tuổi) nhận mức án tổng hợp là tử hình về tội: Vận chuyển trái phép chất ma túy và Sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

14 người khác bị tuyên phạt mức án tổng hợp là tử hình về các tội: Vận chuyển, Mua bán, Tàng trữ trái phép chất ma túy; 3 bị cáo lĩnh án tù chung thân. Riêng bị cáo Lê Thành Nghĩa (lúc phạm tội chưa thành niên) lĩnh 15 năm tù.

Đây là vụ án về ma túy, có số lượng người lĩnh án từ hình nhiều nhất từ trước đến nay tại TP HCM.

Bị cáo Kim Soon Sik sau phiên tòa. Ảnh: Hải Duyên

Theo HĐXX, các bị cáo vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ và vận chuyển sang Hàn Quốc. Tại phiên toà, hầu hết các bị cáo thừa nhận hành vi và xin giảm nhẹ hình phạt. Một số bị cáo kêu oan, cho rằng không biết hàng hóa vận chuyển là ma tuý. Tuy nhiên, toà cho rằng căn cứ các tài liệu chứng cứ và lời khai có cơ sở xác định việc truy tố không oan sai.

Bản án xác định, bị cáo Vũ có vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi nguy hiểm nhất với lượng ma túy hơn 168 kg. Vũ sử dụng nhiều chứng minh thư giả để che giấu nhân thân. Toàn bộ số "hàng" này Vũ khai lấy từ một người Việt tên Be sống tại Campuchia.

Vũ quen Be từ tháng 6/2020, nhận lời vận chuyển ma túy thuê cho người này để lấy tiền công. Vũ rủ nhiều người bạn cùng tham gia. Ngoài thuê biệt thự ở huyện Bình Chánh làm nơi cất giấu hàng hóa, Vũ còn thuê một căn hộ khác cho đồng phạm làm nơi giao nhận ma túy.

Tổng cộng, Vũ 4 lần nhận từ Be 168 kg ma túy các loại. "Hàng" được Be cất giấu trong các xylanh thủy lực hoặc máy công nghiệp sau đó thuê người giao cho Vũ. Số ma túy này Vũ nhiều lần giao cho khách theo yêu cầu của Be, trong đó có 39,5 kg giao cho nhóm người Hàn Quốc và Trung Quốc. Còn lại 74 kg cất giấu tại biệt thự, đã bị cảnh sát thu giữ.

Bị cáo Hồ Lê Vũ (bên phải) cùng đồng phạm tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Toà đánh giá bị cáo Kim Soon Sik và đồng hương Kang Seon Hak giúp cho Li Tian Guan trong việc vận chuyển gần 40 kg ma túy đưa sang Hàn Quốc để hưởng lợi.

Kim Soon Sik từng là cựu cảnh sát Hàn Quốc, rất am tường về nghiệp vụ, khả năng soi chiếu các mặt hàng xuất khẩu. Ông ta bị đuổi khỏi ngành do vi phạm và trượt dài trong tù tội. Từ năm 2000 đến 2016, bị cáo 6 lần bị phạt tù về hành vi liên quan đến xuất nhập cảnh, vượt biên.

Sau khi mãn hạn tù, năm 2019, Kim đến Việt Nam thuê căn hộ trên đường Song Hành, TP Thủ Đức, sống và tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Kim sau đó cùng với người tình Huỳnh Thị Hoa Trân, 40 tuổi, điều hành Công ty TNHH Xuất nhập khẩu máy và thiết bị công nghiệp APE, chuyên xuất khẩu đá xây dựng (granite) sang thị trường Hàn Quốc.

Bị cáo Li Tian Guan sau phiên tòa. Ảnh: Hải Duyên

Theo cơ quan công tố, đầu năm 2020, ông ta quen biết Li Tian Guan trong một lần đi ăn tại nhà hàng Hàn Quốc. Đến tháng 6/2020, Sik nhận lời đề nghị của Li về việc vận chuyển ma túy thuê cho người này với tiền công là 5 triệu Won cho mỗi kg và rủ thêm Kang Seon Hak (bạn tù) cùng tham gia.

Từ ngày 3 đến 12/7/2020, Sik và Kang đã 3 lần nhận tổng cộng 39,5 kg ma túy từ Vũ. Số ma túy này Sik mang về căn hộ kiểm tra sau đó mang đến xưởng tại nhà người tình đóng vào giữa các kiện đá granite.

Tối 18/7/2020, Sik nói người tình thuê xe chở 10 kiện đá đến cảng Cát Lái làm thủ tục xuất khẩu đi Hàn Quốc. Khuya cùng ngày, khi xe chở hàng vào cảng làm thủ tục thì bị Bộ Công an phát hiện.

Nhà chức trách xác định, trong tổng cộng 216 kg ma túy trong đường dây, cảnh sát thu 162 kg, còn lại các bị cáo tiêu thụ trót lọt.

Hải Duyên