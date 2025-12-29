18 năm đồng hành hàng nghìn sự kiện của White Palace

White Palace ghi dấu 18 năm đồng hành hàng nghìn sự kiện, góp phần nâng tầm chuẩn mực tổ chức với ba trung tâm lớn tại TP HCM.

White Palace Hoàng Văn Thụ ra mắt năm 2007, là một trong những đơn vị đầu tiên giới thiệu mô hình trung tâm sự kiện chuyên biệt tại Việt Nam. Không gian "không cột", sức chứa hàng nghìn khách cùng phong cách kiến trúc châu Âu hiện đại giúp địa điểm nhanh chóng trở thành lựa chọn của nhiều doanh nghiệp và tổ chức lớn.

Nhiều sự kiện quy mô từ hội nghị, lễ vinh danh đến các chương trình văn hóa, giải trí... đều diễn ra tại đây. Lễ vinh danh Top 100 Doanh nghiệp 2016, Triển lãm Công nghệ và Hội nghị Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo 2017... quy tụ hàng trăm doanh nghiệp tham dự với hàng nghìn lượt khách tham quan.

White Palace Hoàng Văn Thụ có diện mạo mới theo phong cách đương đại. Ảnh: White Palace

Cuối năm 2018, cơ sở Hoàng Văn Thụ được nâng cấp toàn diện nhằm làm mới trải nghiệm của khách tham dự. Khu tiền sảnh được thiết kế lại với mái vòm vòng cung trắng tạo điểm nhấn thị giác. Không gian bên trong cũng được "khoác áo mới" theo phong cách đương đại, phản ánh định hướng tiên phong của thương hiệu.

"Nâng cấp đồng bộ từ kiến trúc đến dịch vụ là bước ngoặt giúp chúng tôi hiện thực hóa mục tiêu định hình chuẩn mực cho ngành công nghiệp hiếu khách tại thành phố", đại diện White Palace cho biết.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, White Palace mở rộng với trung tâm thứ hai tại Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh. Diện tích khuôn viên hơn 20.000 m2 giúp nơi đây thành địa điểm tổ chức sự kiện quy mô lớn nhất phía Bắc TP HCM.

White Palace Phạm Văn Đồng đáp ứng các sự kiện quy mô lớn, có yêu cầu dàn dựng hoành tráng. Ảnh: White Palace

Kiến trúc được thiết kế để đáp ứng nhu cầu dàn dựng phức tạp của các sự kiện tổng lực. Cụ thể, hai đại sảnh Hall A và Hall B rộng hơn 3.800 m2, có sức chứa tới 4.400 khách. Khu tiền sảnh rộng hơn 1.200 m2 cùng không gian ngoài trời 2.700 m2 hợp tổ chức triển lãm hoặc các hoạt động trình diễn đa dạng.

Hệ trần cao 9,6 m cùng hệ thống móc treo 1,5 tấn mỗi điểm cho khả năng thi công linh hoạt, phục vụ chương trình đòi hỏi thiết bị phức tạp và các sự kiện lớn. Công trình cũng thu hút sự chú ý của giới kiến trúc khi trở thành một trong những đại diện hiếm hoi của Việt Nam được đề cử tại World Architecture Festival 2021.

Đến cuối năm 2023, White Palace tiếp tục phủ rộng thị trường bằng cơ sở thứ ba trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Chi nhánh thứ ba có diện tích gần 15.000 m2, thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh áng mây trắng, gợi tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn cao.

White Palace Võ Văn Kiệt thêm lựa chọn cho các sự kiện tầm cỡ ở khu Nam TP HCM. Ảnh: White Palace

Không gian sảnh không cột, trần cao và trang thiết bị sự kiện hiện đại được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng tăng ở khu Nam TP HCM. Nhiều chương trình quy mô trong hai năm qua đã được tổ chức tại đây. Đơn cử có Hội nghị "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" hay các sự kiện văn hóa - nghệ thuật như Sound Healing Concert, Vietnam Beauty Fashion Fest, Miss Cosmo, Miss Universe Vietnam...

Năm 2025 đánh dấu hành trình 18 năm phát triển của White Palace - thương hiệu gắn liền sự chuyển mình của ngành sự kiện Việt Nam. Từ mô hình tiên phong năm 2007 đến hệ thống ba trung tâm hiện nay, đơn vị liên tục mở rộng quy mô, đầu tư nâng cấp dịch vụ và không gian để đáp ứng nhu cầu đa dạng từ hội nghị, triển lãm, yến tiệc đến các chương trình giải trí và nghệ thuật.

Ba cơ sở White Palace Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Đồng và Võ Văn Kiệt đã trở thành địa điểm tổ chức của hàng nghìn sự kiện trong nước và quốc tế, ghi dấu sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và ngành văn hóa - giải trí.

"Hành trình 18 năm là quá trình mở rộng hệ thống của chúng tôi, đồng thời minh chứng cho nỗ lực định hình chuẩn mực mới cho dịch vụ tổ chức sự kiện tại TP HCM, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành công nghiệp hiếu khách Việt Nam", đại diện White Palace nêu.

Đan Minh