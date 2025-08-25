18 năm đồng hành đô thị Hạ Long của Global Invest

Global Invest theo đuổi lĩnh vực nhà ở đô thị với định hướng phát triển bền vững, ưu tiên chất lượng, pháp lý và vận hành tiêu biểu như Ghome Ha Long, Misaki Tower, The Holiday Halong.

Ngay từ giai đoạn đầu, doanh nghiệp này xác định phát triển dự án gắn với tiêu chí tiện ích thiết yếu, không gian sống gần gũi thiên nhiên và môi trường cư trú văn minh. Chặng đường 18 năm được xem là thời gian để hoàn thiện hệ tiêu chuẩn sản phẩm, quy trình triển khai và chăm sóc cư dân, song song với việc gia tăng nguồn cung phù hợp nhu cầu ở thực và tạo thêm lựa chọn tại các đô thị du lịch như Hạ Long.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội tăng, Ghomes Ha Long được giới thiệu như dự án bổ sung nguồn cung căn hộ giá phù hợp. Theo chủ đầu tư, dự án định hướng đáp ứng tiêu chí an toàn, đủ tiện ích cơ bản, quản lý vận hành ổn định, hướng đến nhóm khách hàng an cư dài hạn. Đơn vị nhấn mạnh yếu tố pháp lý, chất lượng thi công và dịch vụ sau bán hàng là trọng tâm trong quá trình triển khai.

Phối cảnh nhà ở xã hội Ghomes Ha Long do Global Invest phát triển. Ảnh: CĐT

GHomes Ha Long nằm trong khu dân cư Đồi ngân hàng - trung tâm thành phố Hạ Long, được quy hoạch thành 3 tòa nhà với gần 1.000 căn hộ. Dự án hướng tới nhóm khách hàng an cư thực, đặc biệt là người lao động trẻ và gia đình có thu nhập ổn định. Không gian sống được thiết kế hiện đại. Hệ tiện ích gồm khu vui chơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, bể bơi và không gian xanh phục vụ cư dân. Với lợi thế vị trí kết nối nhanh, GHomes Ha Long được kỳ vọng là điểm nhấn mới trong phát triển nhà ở xã hội của Quảng Ninh.

Song hành cùng Ghomes Ha Long, doanh nghiệp tiếp tục ghi dấu ấn với dự án Misaki Tower theo phong cách Nhật Bản. Nằm trên cung đường bao biển được đánh giá là một trong những tuyến đường cảnh quan đẹp nhất của thành phố, dự án sở hữu lợi thế về tầm nhìn khi hầu hết các căn hộ đều có thể quan sát vịnh Hạ Long và khu vực trung tâm đô thị.

Ngoài vị trí và thiết kế, Misaki Tower còn tạo điểm nhấn với hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ và hiện đại. Không gian sinh hoạt cộng đồng được chăm chút theo tinh thần Nhật Bản - đề cao sự gắn kết, hài hòa và cân bằng.

Phối cảnh tòa Misaki Tower theo phong cách Nhật Bản tại Hạ Long. Ảnh: CĐT

Tọa lạc tại khu Bãi Cháy, The Holiday Ha Long lại là tổ hợp nghỉ dưỡng và an cư cao cấp. Dự án áp dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, khai thác cảnh quan và hệ tiện ích phục vụ cư dân lẫn khách lưu trú. Đại diện chủ đầu tư cho biết mục tiêu là tạo lựa chọn "second home" đồng thời bảo đảm trải nghiệm cư trú thường nhật.

Phối cảnh căn hộ nghỉ dưỡng The Holiday Ha Long. Ảnh: CĐT

Global Invest cho biết sẽ tiếp tục mở rộng danh mục dự án theo hướng pháp lý minh bạch, chú trọng tiêu chuẩn xây dựng và quản trị vận hành. Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển cộng đồng cư trú ổn định, nâng cao giá trị sử dụng của tài sản và tối ưu khả năng khai thác theo từng nhóm nhu cầu.

Song Anh