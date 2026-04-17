18 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong hang đá

Gia LaiNhờ tin báo của người dân, Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 34 phát hiện 18 hài cốt trong hang đá ở núi Chư Pa, xã Ia Ly.

Ngày 17/4, lực lượng quy tập tìm thấy xương, răng cùng nhiều di vật của bộ đội trong hang đá tại khu vực núi Chư Pa (làng Doch 1). Riêng đợt này, 6 hài cốt được phát hiện.

Sáu hài cốt vừa phát hiện nằm cách vị trí 12 hài cốt được tìm thấy trước đó hàng chục mét, sau tin báo của người dân.

Lực lượng quy tập phát hiện thêm 6 hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Chư Pa. Ảnh: Quân đoàn 34

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều di vật gắn với sinh hoạt và chiến đấu của bộ đội như tăng, võng, vải dù, băng đạn AK, cúc áo, đế dép cao su, dây thông tin, bàn chải, lọ thuốc, quân hiệu, bát sắt...

Xương và các di vật của bộ đội được tìm thấy trong hang đá. Ảnh: Quân đoàn 34

Theo thượng tá Giang Lê Sáng, Chính trị viên Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 34, căn cứ tài liệu, khu vực núi Chư Pa từng là nơi hoạt động của một số đơn vị thuộc Mặt trận Tây Nguyên (B3) giai đoạn 1966-1969.

Từ năm 2020 đến nay, lực lượng này đã tìm kiếm, quy tập được 64 hài cốt tại khu vực núi Chư Pa.

Trần Hóa