18 giờ chống cự của nữ vận động viên bị bắt cóc làm 'cô dâu'

MỹKari Swenson bị hai kẻ sống ẩn dật trên núi bắt cóc, xích suốt đêm trong vùng hoang dã và nhận một phát đạn xuyên ngực khi chúng chống trả người cứu hộ.

Ngày 15/7/1984, Kari Swenson, 22 tuổi, bị bắt cóc khi đang chạy bộ trên núi ở Montana.

Kari là thành viên đội tuyển biathlon - hai môn phối hợp gồm trượt tuyết băng đồng và bắn súng. Sau khi cùng hai đồng đội đại diện nước Mỹ giành huy chương đồng tại Giải vô địch biathlon thế giới dành cho nữ đầu tiên tại Chamonix (Pháp), Kari nhận một công việc thời vụ tại trang trại nghỉ dưỡng gần Big Sky, Montana, để có thể luyện tập hàng ngày.

Don Nichols và con trai 19 tuổi tên Dan đã phục kích Kari trên con đường mòn hẻo lánh vào sáng 15/7. Hai cha con đã sống hơn một thập kỷ ở vùng núi Madison hiểm trở, tách biệt khỏi thế giới hiện đại, sinh tồn bằng cách săn bắn và hái lượm.

Hai kẻ bắt cóc nói với Kari rằng cần một người phụ nữ sống cùng họ trên núi. Sau này, Don làm chứng rằng ông ta tin cách duy nhất để giữ con trai ở lại vùng núi là tìm cho Dan một người vợ để cùng chia sẻ cuộc sống biệt lập.

"Ở trên núi chúng tôi không có nhiều phụ nữ để trò chuyện", Kari nhớ lại lời Don nói với mình.

18 giờ chống chọi kẻ bắt cóc

Kari bị khống chế, đánh đập sau khi đụng độ hai cha con Nichols trên đường mòn. Lo sợ bị cưỡng hiếp và sát hại, cô nhiều lần cầu xin họ thả ra, nhưng Dan từ chối. "Không, tôi muốn giữ cô lại. Cô rất xinh đẹp", anh ta nói.

Hai người đàn ông đưa Kari đi xuyên rừng suốt đêm, vào sâu trong vùng hoang dã ở tây nam bang Montana. Cổ tay cô bị xích vào tay Dan để không thể chạy, bị trói vào cây khi họ bận di chuyển lều trại.

Kari nói dối đã kết hôn để cố khiến họ từ bỏ mình, đồng thời cố gắng để lại manh mối cho lực lượng cứu hộ bằng cách đánh rơi đồ dùng cá nhân dọc đường.

Kari Swenson là vận động viên biathlon. Ảnh: ESPN

Khi Kari không trở về sau buổi chạy bộ, bạn bè và đồng nghiệp tổ chức cuộc tìm kiếm trên núi. Ngày 16/7, người bạn tên Jim Schwalbe và đồng nghiệp Alan Goldstein tình cờ phát hiện trại của cha con Nichols gần đường mòn Jack Creek.

Thấy hai người tiến lại gần, Kari hét lên cảnh báo rằng những kẻ bắt cóc có vũ khí. Don ra lệnh cho con trai bịt miệng cô. Sau đó, Dan nổ súng bắn trúng ngực Kari.

"Tôi không cố ý bắn cô ấy", Dan sau đó khai trước tòa, nói rằng vụ nổ súng là tai nạn. Tuy nhiên, Kari khẳng định Dan đã nhìn thẳng vào cô rồi bóp cò. "Đó không phải là tai nạn", cô nói vào năm 2019.

Khi Jim lao về phía Kari, Alan hô lớn yêu cầu hai cha con Nichols đầu hàng. Don đáp lại bằng cách nổ súng, bắn trúng má Alan. Alan, 36 tuổi, tử vong tại chỗ. Jim kịp thời trốn thoát.

Biết đã bị phát hiện, cha con Nichols cởi xích cho Kari và bỏ chạy, để mặc cô nằm đó chờ chết. Viên đạn găm vào ngực Kari ngay dưới xương đòn, làm thủng và xẹp phổi, sau đó thoát ra dưới xương bả vai.

Kari nằm bất tỉnh ở khu cắm trại hẻo lánh suốt bốn giờ đồng hồ, chịu đựng cơn đau dữ dội đến mức không thể cử động. Cô cố bò đến một túi ngủ và gắng gượng thở để sống sót trong khi chờ đợi cứu hộ.

Kari cho biết đã nghe thấy tiếng trực thăng trên không và cố ra hiệu nhưng không được nhìn thấy ngay lập tức. "Tôi đã nghĩ mình có thể chết bất cứ lúc nào", Kari kể lại.

Vài giờ sau, đội tìm kiếm trên mặt đất tiếp cận được Kari, trực thăng đưa cô đến bệnh viện. Kari sống sót sau ca phẫu thuật khẩn cấp nhưng phải chịu thương tích dai dẳng do vết thương. Cô chia sẻ rằng việc sống sót là nhờ kỹ năng kiểm soát hơi thở đã rèn luyện được khi là vận động viên biathlon.

5 tháng truy tìm hai 'người núi'

Lực lượng thực thi pháp luật đã phát động cuộc truy lùng quy mô lớn đối với cha con Nichols, cảnh báo nguy hiểm vì họ sở hữu vũ khí hạng nặng.

Bất chấp nỗ lực tìm kiếm quy mô lớn, hai cha con đã trốn thoát khỏi sự truy bắt trong gần 5 tháng, sử dụng các kho tiếp tế bí mật và các trại hẻo lánh để sống sót qua mùa đông.

Họ bị bắt vào tháng 12/1984 sau khi cảnh sát lần theo dấu vết đến một khu cắm trại phủ đầy tuyết gần hẻm núi Bear Trap. Cả hai không chống cự vì lạnh, đói và mệt mỏi trong thời gian dài.

Cảnh sát điều tra những vật dụng còn sót lại ở nơi cắm trại của Don và Dan Nichols. Ảnh: Bozeman Chronicle

Cha con Nichols bị buộc tội bắt cóc. Theo hồ sơ tòa án, Don còn bị buộc tội giết người có chủ ý trong cái chết của Alan.

Tại phiên tòa xét xử năm 1985, Don thừa nhận đã bắt cóc Kari, nói ông ta tin rằng cuối cùng cô sẽ chấp nhận cuộc sống trên núi. "Chúng tôi đã nói chuyện và thoạt nhìn thì cô ấy có vẻ là kiểu người mà tôi vẫn luôn nghĩ đến. Vì vậy, tôi đã xích cổ tay cô ấy", Don khai trước tòa.

Tháng 9/1985, Don bị kết án 85 năm tù vì tội giết người có chủ ý, bắt cóc và hành hung nghiêm trọng.

Dan bị kết tội bắt cóc và hành hung nhưng được tuyên trắng án về tội giết người. Anh ta nhận án 10 năm tù, được phóng thích có điều kiện vào năm 1991. Đến năm 2011, Dan bị bắt vì tội liên quan đến ma túy và nhận án 4 năm tù.

Don đã được xem xét ân xá bốn lần, mỗi lần gia đình Kari đều kịch liệt phản đối. Ngày 27/4/2017, ở tuổi 86, Don được ân xá sau khi chấp hành 32 năm tù. Ông ta qua đời vào năm 2023.

Don Nichols. Ảnh: Bozeman Chronicle

Trong khi đó, Kari trở lại thi đấu bất chấp dung tích phổi suy giảm và giành được một suất trong đội tuyển biathlon Mỹ tham gia cuộc thi năm 1986 tại Oslo (Na Uy), về đích ở vị trí thứ tư. Sau khi giải nghệ, cô trở thành bác sĩ thú y và quay về Montana mở phòng khám.

Câu chuyện về 18 giờ bị bắt cóc của Kari được tái hiện qua bộ phim The Abduction of Kari Swenson (1987), phim tài liệu Your Worst Nightmare (2017), podcast 30 for 30: Out of the Woods (2019).

Tuệ Anh (People, Nytimes, Bozeman Chronicle)