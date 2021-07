175 USD thuê được một m2 đất công nghiệp

TP HCMQuý II, giá chào thuê đất công nghiệp trên địa bàn thành phố chạm ngưỡng 175 USD (khoảng hơn 4 triệu đồng) một m2 cho chu kỳ thuê.

Báo cáo bất động sản công nghiệp của Colliers Việt Nam cho biết, bất chấp đợt dịch thứ tư bùng phát và diễn biến phức tạp, giá thuê đất công nghiệp vẫn tiếp tục xu hướng đi lên trong quý II.

TP HCM ghi nhận giá chào thuê đất công nghiệp trung bình đạt mức 175 USD một m2 cho kỳ hạn thuê, tăng nhẹ so với quý trước, dẫn đầu các tỉnh phía Nam và cả nước. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp tại TP HCM đạt trung bình 85%. Tuy giá thuê vẫn tiếp đà tăng, các giao dịch thuê đất công nghiệp tại TP HCM bắt đầu chậm lại kể từ tháng 4 do số ca Covid-19 tăng đột biến.

Ở phía Bắc, giá chào thuê đất công nghiệp trung bình tại Hà Nội dẫn đầu và duy trì ở mức 140 USD một m2 cho kỳ hạn thuê suốt quý II, tỷ lệ lấp đầy đạt 90%. Nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm đất công nghiệp ở Hưng Yên, Hải Dương để mở rộng quy mô.

Khu công nghiệp Tân Tạo. Ảnh: Quỳnh Trần.

Colliers cho biết, dù giá thuê đất công nghiệp tại TP HCM tiếp tục tăng và tại Hà Nội vẫn neo cao trong quý II, thị trường này đang đứng trước một số thách thức đáng quan ngại. Việc các ca nhiễm Covid-19 lây lan nhanh, xâm nhập vào các khu công nghiệp có thể khiến các giao dịch thuê đất, nhà xưởng công nghiệp bị gián đoạn trong thời gian tới.

Trong khi đó, báo cáo bất động sản công nghiệp theo vùng của JLL cho biết, giá thuê đất công nghiệp tại 4 tỉnh phía Nam (gồm TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu) đạt 113 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) một m2 cho chu kỳ thuê, vẫn tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản công nghiệp phía Bắc đã có dấu hiệu chậm lại do tác động của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư. Giá thuê đất công nghiệp các tỉnh phía Bắc trong quý II giữ nguyên ở mức 107 USD một m2 trên chu kỳ thuê, tuy vẫn tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước nhưng đà tăng đã chậm lại so với quý I.

JLL đánh giá, đà tăng của giá thuê đất công nghiệp có thể bị kìm hãm trước việc các khu công nghiệp phải tạm ngừng sản xuất do Covid-19. Một lượng lớn doanh nghiệp thuộc ngành chế biến, chế tạo phải tạm ngừng hoạt động do Covid-19 trong nửa đầu năm nay cũng tác động tiêu cực đến tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng xây sẵn.

Trung Tín