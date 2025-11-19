170 ngôi nhà bị phá hủy trong đám cháy ở Nhật Bản

Đám cháy tại thành phố Oita kéo dài gần một ngày vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, phá hủy hơn 170 ngôi nhà và lan vào rừng.

Ngọn lửa bùng phát tại khu Saganoseki, thuộc thành phố Oita ở phía nam Nhật Bản, vào khoảng 17h40 ngày 18/11 và đến ngày 19/11 vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Lửa đã phá hủy hơn 170 ngôi nhà, trở thành đám cháy đô thị nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản trong gần 50 năm qua. Giới chức đang điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

Đám cháy còn lan sang khu rừng lân cận và một đảo nhỏ không người ở, được cho là do gió mạnh làm bén lửa. Cơ quan Quản lý Cháy và Thảm họa Nhật Bản ước tính diện tích bị thiêu rụi lên tới 48.900 m2.

Lính cứu hỏa Nhật Bản ứng phó vụ cháy tại thành phố Oita đêm 18/11. Ảnh: AFP

Giới chức địa phương ghi nhận ít nhất một người thiệt mạng. Một người đàn ông 76 tuổi vẫn mất liên lạc. Khoảng 175 cư dân của 115 hộ gia đình trong khu vực đã được sơ tán tới trung tâm cộng đồng. Khoảng 300 ngôi nhà trong khu vực bị mất điện.

Chính quyền Oita kích hoạt Luật Cứu trợ Thảm họa, tạo khuôn pháp lý để chính phủ trung ương và địa phương chi trả các khoản hỗ trợ khẩn cấp.

Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều ngôi nhà cháy rụi chỉ còn trơ nền, khói dày đặc bốc lên từ khu dân cư nằm trên triền đồi hướng ra cảng Saganoseki. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) đã triển khai trực thăng và nhân sự hỗ trợ kiểm soát đám cháy.

Số lượng công trình bị thiêu rụi và diện tích cháy khiến đây trở thành đám cháy đô thị lớn nhất Nhật Bản kể từ vụ hỏa hoạn năm 1976 ở thành phố Sakata, nếu không tính các thảm họa do động đất gây ra. Vụ cháy đô thị lớn nhất gần đây xảy ra vào năm 2016 tại Itoigawa, thiêu rụi 147 tòa nhà nhưng không gây thương vong.

Đám cháy tại Oita phá hủy 170 ngôi nhà, nhiều căn bị san phẳng. Ảnh: AFP

Chính quyền tỉnh Oita cho biết đám cháy lần này lan nhanh do khu dân cư nằm giữa khu vực đồi núi, gió mạnh, cách trung tâm thành phố khoảng 25 km và gần cảng cá Saganoseki.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã gửi lời chia buồn tới người dân phải sơ tán trong thời tiết lạnh giá, cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa và phối hợp với chính quyền địa phương. Một ban chỉ đạo ứng phó đã được thành lập để thảo luận biện pháp tiếp theo khi nguy cơ cháy lan vẫn cao.

Thanh Danh (Theo FNN, NHK, Reuters)