BoliviaTrận tứ kết Cup Quốc gia Bolivia chứng kiến hai đội Blooming và Real Oruro xô xát, khiến trọng tài phải rút 17 thẻ đỏ.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2 và đội khách Blooming đi tiếp nhờ thắng trận lượt đi 2-1. Nhưng kết quả đã bị lu mờ khi cầu thủ hai bên không giữ được bình tĩnh sau tiếng còi mãn cuộc. Họ tụ tập thành đám đông, chửi bới rồi lao vào ẩu đả.

Sự việc được đẩy lên cao trào khi các nhân viên và thành viên hai đội từ băng ghế dự bị cũng lao vào hỗn chiến. Cảnh sát buộc phải dùng hơi cay để ngăn chặn bạo lực.

17 thẻ đỏ trong trận hỗn chiến bóng đá Nam Mỹ Vụ ẩu đả dẫn tới 17 thẻ đỏ ở Cup quốc gia Bolivia hôm 26/11.

Theo hãng tin El Potosi của Bolivia, vụ việc bắt đầu khi ngôi sao của Real Oruro là Sebastian Zeballos bị các cầu thủ Blooming vây bắt. Anh vùng vẫy thoát ra bằng cách đẩy đối phương, trước khi được đồng đội trợ giúp. Julia Vila, đồng đội của Zeballos, tức giận tung ra những cú đấm về cầu thủ Blooming khiến sự việc bùng nổ và mất kiểm soát.

Ngay cả HLV của Real Oruro là Marcelo Robledo cũng lao vào hơn thua và bị một HLV khác của Blooming đấm ngã. 20 cảnh sát lao vào sân để hạ nhiệt những cái đầu nóng nhưng cũng bất lực, trước khi các biện pháp mạnh được sử dụng như đạn hơi cay và dùi cui.

HLV Mauricio Soria của Blooming cuối cùng lôi được học trò vào phòng thay đồ và trấn tĩnh họ, chấm dứt cảnh hỗn loạn.

Báo cáo gửi lên LĐBĐ Bolivia sau đó cho thấy trọng tài chính Renan Castillo rút tổng cộng 17 thẻ đỏ, phạt 11 cầu thủ và 6 thành viên ban huấn luyện hai đội.

Hai đội xô xát cuối trận đấu trên sân Estadio Jesus Bermudez, Oruro, Bolivia hôm 26/11. Ảnh chụp màn hình

Blooming FC có 10 người bị đuổi khỏi sân gồm: Gabriel Valverde, Richet Gómez, Franco Posse, Cesar Romero, Héctor Suárez, Roberto Carlos Melgar, César Menacho, HLV Soria, bác sĩ Henry Seas và trợ lý Jose Luis Vaca.

Trong khi đó, Real Oruro có 7 thành viên còn lại nhận thẻ đỏ gồm: Raúl Gómez, Julio Vila, Yerco Vallejos, Eduardo Álvarez, HLV Robledo, cùng các trợ lý Iván Salinas và Rubén Poquechoque.

Sau khi nhận thẻ đỏ, HLV Robledo cũng phải nhập viện vì chấn thương vai và đầu, một quan chức khác của đội khách bị gãy xương gò má. Dư luận Bolivia đang yêu cầu LĐBĐ nước này phạt nặng hai đội vì hành vi phi thể thao.

Vy Anh