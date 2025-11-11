17 năm Lotte Mart nâng tầm trải nghiệm mua sắm tại Việt Nam

Lotte Mart không ngừng đổi mới mô hình bán lẻ, mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại, đồng thời thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh.

Lotte Mart thuộc Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc là một trong những nhà bán lẻ nước ngoài đầu tiên vào Việt Nam. Chuỗi siêu thị đa quốc gia này tạo dấu ấn với mô hình hiện đại, kết hợp mua sắm - vui chơi giải trí, đồng thời có nhiều đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh.

Lotte Mart đánh dấu hoạt động tại Việt Nam bằng việc khai trương của Lotte Mart Nam Sài Gòn vào năm 2008. Ảnh: Lotte Mart

Trung tâm thương mại đầu tiên của tập đoàn ở Việt Nam là Lotte Mart Nam Sài Gòn, được khai trương vào ngày 18/12/2008, tại quận 7 (nay là phường Tân Hưng), TP HCM. Lotte Mart Nam Sài Gòn có vốn đầu tư lên đến 75 triệu USD, xây dựng trên diện tích 3,1 ha, gồm 3 tầng lầu. Tổng diện tích sàn hơn 33.000 m2, trong đó, khu bán lẻ chiếm gần 10.000 m2. Siêu thị gây ấn tượng với người tiêu dùng Sài Thành nhờ không gian mua sắm hiện đại và tiện nghi như các nước phát triển trong khu vực.

Từ cột mốc ấy, Lotte Mart bắt đầu hành trình nâng tầm trải nghiệm mua sắm cho người Việt, góp phần thúc đẩy thị trường bán lẻ trong nước phát triển theo hướng hiện đại.

Sau Lotte Mart West Lake và Lotte Mart Ba Đình, Lotte Mart Phan Thiết là siêu thị tiếp theo áp dụng mô hình kiểu mới của nhà bán lẻ Hàn Quốc này. Ảnh: Lotte Mart

Trong 17 năm hoạt động tại Việt Nam, nhà bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc không ngừng đổi mới, định hình những xu hướng mua sắm tiên tiến trên cả hai kênh trực tiếp và trực tuyến, hướng tới mục tiêu mang lại trải nghiệm và giá trị tốt nhất cho khách hàng. Ở mảng bán lẻ trực tiếp, Lotte Mart đang chuyển mình mạnh mẽ với mô hình siêu thị kiểu mẫu mới, thiết kế không gian thông minh, mở rộng khu vực hàng hóa và thực phẩm phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng địa phương, người nước ngoài và du khách.

Ở mảng trực tuyến, từ năm 2018, nhà bán lẻ này ra mắt chợ online đầu tiên, mở đầu cho chiến lược số hóa hoạt động kinh doanh. Những năm sau đó, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái mua sắm online, với ứng dụng đi chợ trực tuyến phiên bản mới Lotte Mart Online, cho phép người dùng có trải nghiệm tiện lợi và sinh động như tại siêu thị thực. Mô hình này giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa hàng hóa tươi ngon, chất lượng, với quy trình giao nhận đảm bảo tiêu chuẩn khắt khe của thương hiệu.

"Không ngừng đổi mới, mang đến giá trị tốt cho khách hàng là động lực để Lotte Mart tiếp tục giữ vị thế là một trong những nhà bán lẻ tiên phong phát triển mô hình bán lẻ đa kênh tại thị trường Việt Nam", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Lotte Mart phối hợp với nhiều đối tác công nghệ liên tục cải thiện môi trường thoải mái cho khách hàng và nhân viên. Ảnh: Lotte Mart

Trong hành trình phát triển tại Việt Nam, Lotte Mart không chỉ thúc đẩy thị trường bán lẻ theo hướng hiện đại mà còn tích cực lan tỏa xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững. Những chiến dịch truyền cảm hứng sống xanh, tiêu dùng xanh để bảo vệ môi trường như Lotte Eco Green - Tôi hành động, bạn cũng thế, Hành động nhỏ - Thay đổi lớn... tác động tích cực đến việc thay đổi hành vi mua sắm của người tiêu dùng Việt.

Song song với nỗ lực thay đổi hành vi mua sắm của khách hàng, doanh nghiệp từng bước hiện thực hóa cam kết là nhà bán lẻ xanh thông qua việc chuyển đổi năng lượng xanh, sử dụng năng lượng sạch, ứng dụng các công nghệ mới nhất và giải pháp quản lý thông minh để tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.

Mới đây, nhà bán lẻ công bố hoàn tất lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại 8 trung tâm, giúp tiết kiệm khoảng 13,7 tỷ đồng một năm và giảm phát thải 3.041 tấn CO2. Tiếp đó, doanh nghiệp tiết lộ sẽ hoàn tất triển khai Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin - BESS tại 7 siêu thị vào quý I/2026, ước tính giải pháp này sẽ giúp nhà bán lẻ tiết kiệm khoảng 4,3 tỷ đồng mỗi năm khi vận hành.

Ông ShinJuBack, Tổng giám đốc Lotte Mart Việt Nam, nhận giải Top 10 Thương hiệu mạnh - Tăng trưởng xanh vào ngày 2/10, tại Hà Nội. Ảnh: Lotte Mart

Những nỗ lực của Lotte Mart được ghi nhận qua các giải thưởng tại Việt Nam như: Top 10 Doanh nghiệp sáng tạo và kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2024; giải thưởng Rồng Vàng, Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam, Thương hiệu Gia đình tin dùng... Doanh nghiệp còn được đề cử ở hạng mục Truyền thông trách nhiệm cộng đồng, và nhiều năm liền góp mặt trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Lotte Mart được xướng tên tại các giải thưởng về phát triển bền vững, mới đây nhất là Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam - Tăng trưởng xanh 2025.

"Những giải thưởng và xếp hạng đạt được là minh chứng cho nỗ lực của chúng tôi, đồng thời là động lực để Lotte Mart tiếp tục mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng và cộng đồng, góp phần phát triển bền vững thị trường bán lẻ Việt Nam", đại diện Lotte Mart Việt Nam chia sẻ.

