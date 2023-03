17 điểm rào chắn thi công gây ùn tắc giao thông ở Hà Nội

Sở Giao thông Vận tải cho rằng nguyên nhân giao thông thủ đô ùn tắc là số lượng phương tiện lớn, ý thức người dân chưa cao và 17 điểm bị rào chắn thi công.

Ngày 30/3, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội họp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc trên địa bàn thành phố.

Sở cho biết thời gian qua đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố kiểm tra 37 điểm ùn tắc, xác định các điểm rào chắn thi công các dự án làm thu hẹp lòng đường; 10 điểm do hạ tầng chưa đồng bộ; 10 điểm do quá tải kết cấu hạ tầng.

Những điểm ùn tắc do rào chắn thi công được điểm tên như Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội; Xây dựng cầu vượt nút giao đường Thanh Niên - An Dương giai đoạn 2; Dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá; Dự án xây dựng cầu vượt nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch; Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Mai Dịch (chuẩn bị báo cáo UBND Thành phố trong tháng 3); Dự án hầm chui Kim Đồng.

Sở cho hay đã phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, phân luồng phục vụ thi công các dự án trên. Ngành giao thông đã điều chỉnh tổ chức giao thông tại 5 điểm ùn tắc Trung Văn - Tố Hữu; ngã ba Xa La - Cầu Bươu; Châu Văn Liêm - Lê Quang Đạo; Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân; Lãng Yên - đê Nguyễn Khoái.

Đến hết tháng 2, đã có ba điểm ùn tắc giao thông được xử lý gồm Châu Văn Liêm - Lê Quang Đạo; Đại La - Trần Đại Nghĩa và Ngã Tư Vọng.

Rào chắn trên phố Lương Thế Vinh (Thanh Xuân) thi công dự án nhà máy nước thải Yên Xá. Ảnh: Giang Huy

Nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc, ngành giao thông cho biết sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông, phân luồng, phù hợp với hiện trạng. Sở cũng phối hợp với chủ đầu tư các công trình đẩy nhanh tiến độ để thu hồi các vị trí rào chắn gây thu hẹp lòng.

Với dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, thành phố sẽ phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra biện pháp thi công để có phương án tổ chức giao thông phù hợp, khoa học.

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, tính đến hết tháng 2, thành phố có hơn 7,8 triệu phương tiện giao thông, trong đó ôtô hơn 1 triệu, xe máy 6,6 triệu, xe máy điện gần 185.000, chưa kể khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh, thành phố tham gia giao thông tại thành phố Hà Nội. Tốc độ gia tăng của phương tiện trung bình 4-5%/năm.

Về kết cấu hạ tầng giao thông, thành phố có hơn 23.000 km đường bộ, Sở Giao thông Vận tải quản lý hơn 2.300 km và UBND cấp huyện quản lý trên 21.000 km. Tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt khoảng 10,35%.

Vận tải hành khách công cộng, mạng lưới xe buýt của thành phố gồm 154 tuyến (trong đó 132 tuyến buýt trợ giá; 8 tuyến buýt không trợ giá; 12 tuyến buýt kế cận và 2 tuyến City tour), mạng lưới xe buýt tiếp cận 30/30 quận, huyện, thị xã đạt 100%. Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt khoảng 18,5%.

Võ Hải