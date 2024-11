17 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á

17 trường của Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á, dẫn đầu là Đại học Duy Tân; hai đại học quốc gia tăng hạng, trong khi trường Tôn Đức Thắng tụt mạnh.

Tổ chức QS ngày 6/11 công bố bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2025. Việt Nam có 17 trường trong danh sách, tăng hai trường so với lần xếp hạng trước (Đại học Mở TP HCM và Đại học Vinh).

Đứng đầu vẫn là Đại học Duy Tân, ở vị trí 127. Tiếp theo là Đại học Quốc gia Hà Nội và Quốc gia TP HCM, lần lượt hạng 161 và 184. Trường Đại học Tôn Đức Thắng ở vị trí thứ tư - hạng 199.

Trong nhóm 300-500 có trường Đại học Nguyễn Tất Thành (hạng 333), Đại học Huế (348), Kinh tế TP HCM (369), Bách khoa Hà Nội (388). Hai Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM và Đà Nẵng cùng được xếp hạng 421-430. Đại học Giao thông Vận tải và Văn Lang trong nhóm 481-490 và 491-500.

Ở các vị trí thấp hơn là Đại học Công nghiệp TP HCM, Cần Thơ, Mở TP HCM, Sư phạm Hà Nội và Vinh.

So với năm ngoái, trường Đại học Tôn Đức Thắng tụt hạng mạnh nhất - 61 bậc. Thăng tiến nhất là Đại học Văn Lang và Công nghiệp TP HCM - tăng hơn 200 bậc.

Thứ hạng của các đại học Việt Nam cụ thể như sau:

TT Tên trường Xếp hạng 2024 Xếp hạng 2025 Học phí (đồng/năm) Nguồn: website, đề án tuyển sinh 1 Đại học Duy Tân 115 127 16,2-98,8 triệu 2 Đại học Quốc gia Hà Nội 187 161 14,1-100 triệu 3 Đại học Quốc gia TP HCM 220 184 14,1-140 triệu 4 Đại học Tôn Đức Thắng 138 199 20-88 triệu 5 Đại học Nguyễn Tất Thành 291-300 333 20,9-150,8 triệu 6 Đại học Huế 351-400 348 13,5-48,9 triệu 7 Đại học Kinh tế TP HCM 301-350 369 30,7-33,5 triệu 8 Đại học Bách khoa Hà Nội 401-450 388 24-87 triệu 9 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM 401-450 421-430 28,8-58 triệu 10 Đại học Đà Nẵng 501-550 421-430 13,4-38 triệu 11 Đại học Giao thông Vận tải 651-700 481-490 15,6-32,9 triệu 12 Đại học Văn Lang 701-750 491-500 40-196 triệu 13 Đại học Công nghiệp TP HCM 751-800 501-520 32,8-53,58 triệu 14 Đại học Cần Thơ 651-700 521-540 19-36 triệu 15 Đại học Mở TP HCM chưa được xếp hạng 701-750 22-48 triệu 16 Đại học Sư phạm Hà Nội 801+ 751-800 không công bố 17 Đại học Vinh chưa được xếp hạng 851-900 không công bố

Bảng xếp hạng châu Á của QS lần này có 984 đại học từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 9 tiêu chí, danh tiếng học thuật chiếm trọng số lớn nhất - 30%, sau đó là số trích dẫn (20%). Các tiêu chí còn lại là uy tín của trường, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, tính quốc tế, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, kết quả việc làm và tính bền vững, chiếm khoảng 5-15%.

Trong top 10 có 4 đại học từ Trung Quốc đại lục, ba trường của Hong Kong, hai trường Singapore, và một từ Hàn Quốc.

Bốn vị trí dẫn đầu giữ nguyên so với năm ngoái, lần lượt là Đại học Bắc Kinh, Hong Kong, Quốc gia Singapore và Công nghệ Nanyang. Sáu trường còn lại là Đại học Phúc Đán, Trung văn Hong Kong (CUHK), Thanh Hoa, Chiết Giang, Yonsei và Đại học thành phố Hong Kong (CityUHK).

Khuôn viên Đại học Duy Tân. Ảnh: Duy Tan University Fanpage

QS là một trong ba tổ chức xếp hạng đại học nổi tiếng, bên cạnh Times Higher Education (THE) và Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU).

Hồi tháng 5, THE đưa ra bảng xếp hạng châu Á năm 2024 với 6 trường của Việt Nam. Trong đó, 4 gương mặt quen thuộc là Đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ 193, Đại học Duy Tân trong nhóm 201-300. Đại học Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TP HCM lần lượt trong nhóm 501-600 và 601+. Tất cả tụt khoảng 100-200 bậc so với bảng xếp hạng THE hồi năm ngoái.

Bảng xếp hạng ARWU không có đại diện nào của Việt Nam.

Doãn Hùng