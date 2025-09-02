17.000 học sinh Ukraine khai giảng dưới lòng đất

Hàng chục nghìn trẻ em tại Kharkov nhập học tại các cơ sở ngầm dưới lòng đất để có thể được học hành dưới những cuộc tập kích của Nga.

Khoảng 17.000 học sinh tại Kharkov bắt đầu năm học mới ngày 1/9 tại 7 trường học dưới lòng đất. Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine, dự kiến sớm mở nhiều trường khác theo mô hình tương tự để đối phó với những đợt tập kích thường xuyên của Nga.

"Hôm nay, con tôi lần đầu đến trường, vào lớp 1, tại một ngôi trường dưới lòng đất gần nhất ở Bắc Saltivka", cô Anastasia Pochergina chia sẻ, nhắc tới vùng ngoại ô của thành phố, nơi nhiều lần bị Nga tấn công bằng tên lửa, UAV.

Học sinh Ukraine tại lễ khai giảng ở một ngôi trường ngầm tại Kharkov, Ukraine, ngày 1/9. Ảnh: Reuters

"Ngôi trường nằm ở độ sâu tương đương ba tầng nhà, được cho là sâu nhất Kharkov, nên tôi tin nó an toàn. Dù rất mong con được đến trường bình thường, tôi đã không nghĩ có thể làm vậy trong năm nay", Pochergina nói thêm.

"Đây là một trong những trường học gần biên giới với Nga nhất. Hôm nay chúng tôi cũng mở thêm hai trường ở quận Nova Salivka, giống trường này", Thị trưởng Kharkov Ihor Terekhov phát biểu. "Độ sâu thực sự rất quan trọng. Trường rất lớn, có tới 1.500 học sinh ở đây".

Bên trong một trong những ngôi trường ngầm ở Kharkov, Ukraine, trong ngày khai giảng 1/9. Ảnh: Reuters

Bên trong, học sinh được bố mẹ chuẩn bị hoa, quà để tặng thầy cô. Các giáo viên thúc giục học sinh nhanh chóng vào lớp, các em nắm tay nhau đi dọc cầu thang ngầm dưới lòng đất. Các phòng học được trang bị khá đầy đủ.

Ông Terekhov cho biết thành phố sẽ mở thêm ba trường ngầm mới trong năm sau. Giới chức cũng sẽ hoán cải 6 nhà ga tàu điện ngầm thành lớp học, để học sinh được đi học bình thường.

Một lớp học trong trường ngầm ở Kharkov, Ukraine, ngày 1/9. Ảnh: Reuters

Dù vậy, phụ huynh Pochergina không lạc quan về khả năng sớm đạt được hòa bình. "Chúng tôi kỳ vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, nhưng không hy vọng hòa bình trọn vẹn. Chúng tôi hiểu rõ tình hình và không ảo tưởng về tương lai".

Maria Yampolska, 6 tuổi, cho biết rất vui trong ngày đầu đến trường. Khi được hỏi lớp 1 so với trường mẫu giáo thế nào, bé nói: "Cháu chưa bao giờ được đi học mẫu giáo, vì chiến tranh".

Đức Trung (Theo Reuters)