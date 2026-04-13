168 trạm y tế TP HCM đồng loạt khám sức khỏe miễn phí người dân từ 17/4

TP HCM triển khai khám sức khỏe, sàng lọc bệnh cho người dân tại tất cả 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu với sự tham gia của bác sĩ 101 bệnh viện, từ 17/4.

Ngày 13/4, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết đây là lần đầu tiên thành phố huy động 101 bệnh viện cùng toàn hệ thống y tế cơ sở để khám sàng lọc với quy mô lớn trong cùng một thời điểm. Đây là đợt tiếp nối đợt khám tầm soát hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân hôm 5/4.

Mỗi nhóm bệnh có bác sĩ chuyên khoa phù hợp đảm trách, giúp người dân được kiểm tra nhiều vấn đề sức khỏe trong cùng một lần, từ bệnh tim mạch, nội tiết đến cơ xương khớp, răng miệng hay các bệnh thường gặp.

Thay vì phải chờ đợi, đi lại xa, người dân khám ngay tại trạm y tế gần nơi ở, kết quả được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Sau khi khám, trạm y tế phân loại người dân theo mức độ nguy cơ, lập danh sách theo dõi, mời tái khám định kỳ hoặc chuyển tuyến nếu phát hiện bất thường. Cách làm này nhằm giúp phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời, quản lý liên tục, tránh biến chứng nặng.

Đợt này ngành y tế cũng ưu tiên một số nhóm dễ bị bỏ sót trong chăm sóc y tế như người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, lao động tự do hoặc người có nguy cơ cao. Riêng phụ nữ lao động, nữ công nhân tại một số khu vực được tầm soát ung thư cổ tử cung tại 16 phường xã, do các bác sĩ chuyên ngành sản và ung bướu thực hiện.

Người dân khám bệnh trong chương trình nhân Ngày Sức khỏe toàn dân tại trạm y tế phường Tăng Nhơn Phú, ngày 5/4. Ảnh: Quỳnh Trần

"Đợt ra quân ngày 17/4 là bước khởi đầu cho chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn bộ người dân TP HCM trong những năm tới", ông Thượng nói.

Hiện nay, Đề án khám sức khỏe, sàng lọc và tầm soát bệnh cho người dân TP HCM giai đoạn 2026 và các năm tiếp theo đã được Sở Y tế hoàn thiện, trước khi trình UBND xem xét phê duyệt.

Lê Phương