166 học sinh được nâng điểm sẽ thi lại

Vĩnh LongViệc cho 166 học sinh khối 7, trường THCS Mỹ An, huyện Mang Thít thi lại môn Địa lý học kỳ I được đánh giá là phương án tối ưu.

Trường THCS Mỹ An ở huyện Mang Thít. Ảnh: Vĩnh Nam.

Ngày 12/5, UBND huyện Mang Thít có báo cáo, xác định việc nâng điểm bài kiểm tra môn Địa lý học kỳ I khối lớp 7, trường THCS Mỹ An. Theo đó, Hội đồng chấm đã thẩm định tất cả bài kiểm tra, kết quả 165/166 bài lệch 0,25-6,5 điểm. Trong đó, 48 bài lệch 0,25-2 điểm; 99 bài lệch 2,25-4 điểm; 18 bài lệch 4,25-6,5 điểm.

Nguyên nhân xuất phát từ việc hiệu trưởng Nguyễn Văn Hòa nóng vội, thiếu khoa học khi phân công giáo viên không giảng dạy môn Địa lý lớp 7 ra đề, thay thế cho giáo viên đứng lớp Nguyễn Thị Bạch Ngọc. Từ đó dẫn đến đề thi có sai sót. Hiệu phó Châu Chánh Ngôn thiếu chỉ đạo tổ chức phản biện giữa người ra đề và giáo viên giảng dạy nên nội dung, kiến thức kiểm tra còn nhiều thiếu sót.

Cô Bạch Ngọc đã tự ý soạn đề cương cho học sinh có giới hạn nội dung ôn tập khác hướng dẫn chung của Phòng và Sở Giáo dục - Đạo tạo Vĩnh Long; nộp đề thi trễ so với quy định. Khi đề kiểm tra không nằm trong đề cương ôn tập thì cô chấm điểm tùy tiện (bất kể học sinh làm được phần tự luận nhiều hay ít đều được bảy điểm). Do đó, điểm thi của học sinh bị chênh lệch so với lần chấm ban đầu.

Báo cáo xác định, lãnh đạo nhà trường phát hiện sự việc từ ngày 23/12/2019 nhưng giải quyết không triệt để, thiếu kiên quyết nên dẫn đến sai sót kéo dài, đồng thời không báo cáo cấp trên để nhận sự tư vấn, hỗ trợ, chỉ đạo giải quyết.

"Việc nâng điểm như thế là sai rồi, chúng tôi sẽ xem xét từng yếu tố, từng khâu, từng cá nhân", ông Lê Thành Phương, Phó chủ tịch UBND huyện Mang Thít nói và cho biết, để xử lý, UBND huyện Mang Thít giao Phòng Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo trường THCS Mỹ An tổ chức ôn tập và cho học sinh lớp 7 thi kiểm tra lại học kỳ I đối với môn Địa lý vào ngày 21/5.

Nhà trường phải thông tin cho học sinh và phụ huynh học biết sự việc và phương án xử lý để tạo sự đồng thuận. Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Mang Thít chịu trách nhiệm giám sát quá trình tổ chức kiểm tra lại của trường THCS Mỹ An.

UBND huyện Mang Thít xác định đây là phương án tối ưu, đảm bảo quyền lợi và trả lại sự công bằng cho các em trong quá trình làm bài kiểm tra.

Sau khi thi học kỳ 1 năm học 2019-2020, nhiều học sinh khối 7, trường THCS Mỹ An phản ánh phần lớn nội dung đề thi môn Địa lý nằm ngoài chương trình ôn tập, khiến các em không làm bài được. Sau đó, giáo viên giảng dạy nâng điểm môn thi này.

Cuối tháng 12/2019, giáo viên chủ nhiệm lớp 7/5 đã phản ánh sự việc với lãnh đạo nhà trường, Phòng giáo dục huyện Mang Thít và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên, sự việc sau đó không được giải quyết rõ ràng. Tất cả điểm bài kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020 đã cập nhật lên hệ thống của trường, phát hành ra sổ liên lạc gửi đến phụ huynh.

Cửu Long