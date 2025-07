165 người sập bẫy 'chim mồi' mua dự án dỏm của Lộc Phúc như thế nào

Đồng NaiNhân viên Công ty Lộc Phúc dựng kịch bản tinh vi, thuê hàng loạt "chim mồi" giả làm khách mua đất, mang theo cả túi tiền mặt để tạo niềm tin, khiến 165 người sập bẫy.

Ngày 22/7, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét hỏi 87 bị cáo trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Lộc Phúc do Nguyễn Hữu Tường (34 tuổi) cầm đầu.

Tường cùng đồng phạm bị cáo buộc đã lừa 165 khách hàng, chiếm đoạt 255 tỷ đồng. Ngoài ban lãnh đạo Công ty Lộc Phúc, các bị cáo còn lại gồm giám đốc sàn, trưởng phòng, nhân viên bán hàng, pháp lý, kế toán và những người làm "chim mồi" được thuê.

Tại phần xét hỏi, nhiều bị hại bức xúc kể lại quá trình bị lừa.

Bị cáo Dương Thúy Hằng, một trong 14 "chim mồi" lừa khách mua dự án của Công ty Lộc Phúc. Ảnh: Phước Tuấn

'Chim mồi' kín sàn giao dịch

Bà Thu (đã đổi tên), người kinh doanh bất động sản tại TP HCM, cho biết năm 2023 bà cần bán nhà ở Thủ Đức nên đăng tin lên mạng. Một người tự xưng là nhân viên Công ty Lộc Phúc gọi điện, nói có khách ở Hà Nội muốn mua và hẹn gặp tại khách sạn ở quận 1. Tuy nhiên khi đến nơi, bà được báo "khách chờ lâu đã về", rồi được mời đến trụ sở công ty vào hôm sau.

Tại đây, một phụ nữ - sau này xác định là "chim mồi 2", tiếp cận bà, kể rằng hôm trước vừa đi xem đất ở Đồng Nai: "Đẹp lắm, gần sân bay Long Thành, đông khách lắm, nhiều người chốt cọc rồi".

Một lúc sau, một người được giới thiệu là "khách Hà Nội" (thực chất là "chim mồi 3") bước vào với túi tiền khoảng 900 triệu đồng, đặt lên bàn và nói muốn mua nhà của bà Thu cùng 4 lô đất liền kề của Lộc Phúc.

"Chim mồi 2" liền thông báo cho bà Thu chỉ còn 2 lô, và đề nghị bà mua lại để bán lại cho "khách Hà Nội" hưởng chênh lệch.

Để bẫy bà Thu, "chim mồi 3" đặt cọc mua nhà nhưng nhân viên Lộc Phúc giữ tiền lại để chuyển qua đặt cọc 2 nền đất Đồng Nai. Sau khi ký hợp đồng sang tên 2 lô đất ở Đồng Nai với giá 5,7 tỷ đồng, "chim mồi 3" tìm mọi cách trì hoãn, rồi biến mất, không mua nhà ở TP Thủ Đức của bà Thu cũng 2 lô đất như đã hứa.

Lúc này kiểm tra giấy tờ, bà Thu phát hiện sổ đỏ không đúng vị trí công ty đã giới thiệu, giá trị thực chỉ bằng một nửa. Sau khi công an bắt người của Lộc Phúc, bà mới biết toàn bộ nhân viên dùng tên giả, giấy tờ giả, và "khách" cũng là "chim mồi".

"Tôi làm nghề bất động sản mà vẫn bị lừa. Nhiều gia đình lâm cảnh nợ nần, tan cửa nát nhà. Đề nghị HĐXX xử lý nghiêm", bà Thu nói tại tòa.

30 phút dàn dựng một vụ lừa

Cáo trạng xác định, "chim mồi" đóng vai trò quan trọng. Khi nhân viên công ty dụ được khách, sẽ đưa họ lên xe 52 chỗ đến các khu đất không có dự án thật ở Đồng Nai. Tại đây, chỉ trong khoảng 30 phút, nhân viên phối hợp với "chim mồi" để tạo hiện trường chốt cọc. Nếu khách đồng ý, sẽ được đưa bằng xe 7 chỗ về lại công ty để tiếp tục "diễn".

Tại công ty, nhân viên bố trí khách gặp một "chim mồi 2" khác - người giả làm khách hàng mua lại suất cọc, như đã được tư vấn từ trước. "Chim mồi" luôn mang theo túi tiền từ 500 triệu đến một tỷ đồng, đặt lên bàn, rồi ra điều kiện: muốn bán lại suất cọc phải có hợp đồng đặt cọc hoặc chuyển nhượng với Lộc Phúc.

Sau khi khách ký hợp đồng, "chim mồi" sẽ biến mất hoặc viện cớ từ chối mua lại như hứa ban đầu. Lúc này, khách mới phát hiện đất không đúng vị trí, giá trị chỉ bằng 1/3 giá mua. Khi khiếu nại, công ty đẩy trách nhiệm, đổ lỗi cho khách tự quyết định.

Bị cáo Dương Thúy Hằng, một trong số 14 "chim mồi", khai được trả từ 500.000 đến 5 triệu đồng mỗi phi vụ. "Bị cáo được giao đi cùng xe với khách, ngồi gần trò chuyện. Khi nhân viên ra hiệu thì đặt cọc. Tiền cọc do nhân viên công ty đưa", Hằng nói.

Luật sư bảo bệ quyền lợi cho bị hại hỏi bị cáo Dương Hữu Đức, Giám đốc kinh doanh Công ty Lộc Phúc, tại phiên tòa. Ảnh: Phước Tuấn

Năm 2020, Tường lập Công ty TNHH Đầu tư Môi giới Bất động sản Vạn Phúc. Từ tháng 4/2022 đến 8/2023, Tường thuê Nguyễn Văn An (29 tuổi) đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real, trụ sở TP HCM, tất cả do Tường bỏ vốn và điều hành.

Dưới chỉ đạo của Tường, nhân viên Lộc Phúc và Green Link Real tung tin gian dối, tự in sơ đồ các dự án không có thật tại xã An Phước (Long Thành cũ), Sông Thao, An Viễn (Trảng Bom cũ), Hưng Lộc (Thống Nhất cũ).

Theo cáo trạng, để thực hiện hành vi lừa đảo, các bị cáo lấy hình ảnh và giá bán của các căn nhà đẹp trên mạng xã hội rồi sửa lại giá bán thấp hơn, nhận là "hàng" của mình, rồi đăng tải lên mạng. Nhân viên kinh doanh mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện mời chào mua nhà đất trên "sàn giao dịch". Ngoài ra, công ty còn thuê người giả làm khách hàng ("chim mồi") để tiếp cận người mua tại các buổi tổ chức sự kiện của công ty để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Chiều 31/8/2023, khi Công ty Lộc Phúc chở hàng chục khách về "sàn giao dịch" xã An Viễn, hàng trăm trinh sát ập vào khống chế, bắt quả tang Nguyễn Văn An và 122 nhân viên đang "diễn" cùng 20 người được thuê đóng giả khách hàng (chim mồi) tranh mua dự án.

Trong những ngày xét xử trước, trả lời tòa, bị cáo Tường phủ nhận lời khai tại cơ quan điều tra, nói các hành vi thủ đoạn để bán hàng là do cấp dưới thực hiện, mình chỉ đi mua đất và giao lại cho nhân viên bán. Tuy nhiên, các bị cáo là giám đốc sàn và nhân viên cấp dưới "phản bác", cho rằng lời khai của Tường là không đúng, mọi chính sách và chiến lược hoạt động đều nhận từ chỉ đạo của "ông chủ".

