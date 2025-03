165 căn The Charm An Hưng hết ngay khi mở bán

Hà NộiVị trí chiến lược, pháp lý minh bạch, tiến độ thi công giúp 165 trong tổng số 592 căn hộ The Charm An Hưng bán hết ngay trong giỏ hàng đợt đầu.

Theo đại diện Công ty cổ phần đầu tư Đô thị An Hưng, chủ đầu tư dự án, trong bối cảnh các dự án nhà ở hình thành trong tương lai từ vành đai 3.5 và vành đai 3 đổ vào được chào bán trên thị trường đều có mức giá từ 75 đến 110 triệu đồng một m2, sự xuất hiện của The Charm An Hưng trở thành điểm sáng, thu hút khách hàng và nhà đầu tư.

Lợi thế của dự án là đã cất nóc, bước vào giai đoạn hoàn thiện với giá bán tiệm cận mặt bằng chung của khu vực, từ 75 đến 85 triệu đồng một m2.

"The Charm An Hưng ra mắt vào thời điểm khan hiếm nguồn cung dự án mở bán mới. Hiện nay trên địa bàn quận Hà Đông nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung đang có rất ít chủ đầu tư mở bán", đại diện chủ đầu tư nói thêm.

Phối cảnh dự án The Charm An Hưng. Ảnh: An Hưng

Dự án gồm 38 căn nhà thấp tầng, trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế, 2 tòa chung cư cao 30 tầng với ba tầng hầm, ba tầng khối đế dịch vụ và 27 tầng căn hộ. Với 592 căn hộ sở hữu lâu dài, dự án đáp ứng nhu cầu ở thực cũng như giá trị đầu tư bền vững.

"Quỹ hàng ra 3 đợt của The Charm An Hưng với tổng 165 căn thanh khoản đạt 100%, cho thấy sức hút của dự án với không gian sống chất lượng cao cùng pháp lý vững vàng", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

The Charm An Hưng có vị trí đắc địa với 4 mặt tiền. Ảnh: An Hưng

Tọa lạc tại trung tâm quận Hà Đông, The Charm An Hưng hưởng lợi từ hạ tầng giao thông đồng bộ của khu vực, nơi quy tụ nhiều dự án đô thị hiện đại. Dự án sở hữu vị trí đắc địa với bốn mặt tiền, dễ dàng kết nối với các tuyến đường huyết mạch như Lê Văn Lương, Tố Hữu, vành đai 3 và vành đai 3.5, đường Lê Quang Đạo kết nối tới Mỹ Đình chỉ khoảng 5 phút..., giúp cư dân thuận tiện di chuyển vào trung tâm thành phố cũng như tiếp cận nhanh các khu vực lân cận.

Bên cạnh lợi thế kết nối linh hoạt, The Charm An Hưng còn hưởng trọn tiện ích hiện đại ngay ngưỡng cửa ngõ phía Tây Hà Nội gồm trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, trường học đến những không gian giải trí đa dạng.

Căn hộ mẫu dự án mang phong cách Luxury Boutique Home. Ảnh: An Hưng

Không chạy theo mô hình đại chúng, dự án định hình phong cách Luxury Boutique Home - không gian sống dành cho những chủ nhân đề cao sự tinh tế, tiện nghi và tính riêng tư. Tại đây, mỗi cư dân đều hưởng đặc quyền riêng.

Bên cạnh đó, The Charm An Hưng còn tích hợp trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế ngay trong khuôn viên, mở ra môi trường học tập chất lượng dành cho thế hệ tương lai. Điều này đáp ứng nhu cầu của các gia đình trẻ, giúp con em được nuôi dưỡng và phát triển trong điều kiện giáo dục chất lượng mà không cần di chuyển xa.

Phối cảnh trường học nội khu. Ảnh: An Hưng

Chủ đầu tư cho biết, dự án đã sẵn sàng bước vào giai đoạn bàn giao vào quý 3/2026.

Ngoài ra, ngày 30/3 tới, Công ty cổ phần đầu tư Đô thị An Hưng sẽ tổ chức sự kiện mở bán tháp A - The Charm An Hưng và tri ân khách hàng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Song Anh