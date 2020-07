164 đôi giày trắng trước tòa quốc hội Mỹ

Hiệp hội y tá Mỹ xếp 164 đôi giày trắng bên ngoài tòa nhà quốc hội Mỹ để tưởng nhớ các đồng nghiệp của họ đã chết vì Covid-19.

Lễ tưởng niệm đặc biệt được Tổng hội Y tá Quốc gia (NNU) tổ chức ngày 21/7, nhằm kêu gọi Thượng viện thông qua gói cứu trợ Covid-19 và tri ân các y tá đã hy sinh trong cuộc chiến chống dịch.

"Hai tháng trước, tôi và đồng nghiệp đứng bên ngoài Nhà Trắng với 88 đôi giày tưởng niệm, mỗi đôi giày đại diện cho một y tá hy sinh trong cuộc chiến chống Covid-19", Stephanie Simms, nữ y tá tại thủ đô Washington cho biết.

"Hôm nay, chúng tôi có tới 164 đôi giày. Số y tá tử vong liên tục tăng đã cho thấy sự thất bại của chính quyền và quốc hội", bà Simms, thành viên của Tổ chức Y tá Quốc gia (NNU), đơn vị tổ chức buổi lễ tưởng niệm, nói.

164 đôi giày trắng được xếp bên ngoài tòa nhà quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington, ngày 21/7. Ảnh: AFP.

Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát hồi giữa tháng 5 thông qua "Dự luật Anh hùng" trị giá 3 nghìn tỷ USD để giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19. Dự luật cam kết viện trợ tài chính cho các hộ gia đình gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, giải cứu nền kinh tế Mỹ và tài trợ sản xuất các thiết bị bảo hộ cho đội ngũ chống dịch tuyến đầu.

Tuy nhiên, Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã ngăn chặn dự luật này, hứa hẹn sẽ thay thế bằng một đề xuất mới.

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, khiến hơn 15,1 triệu người nhiễm, hơn 620.000 người chết. Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận hơn 4 triệu ca nhiễm, gần 145.000 người chết. ABC News tháng trước dẫn thống kê từ "Lost on the Frontline", dự án do Guardian và dịch vụ tin tức phi lợi nhuận Kaiser Health News (KHN) khởi xướng, cho thấy gần 600 nhân viên y tế tuyến đầu ở Mỹ đã chết vì Covid-19.

Mai Lâm (Theo AFP)