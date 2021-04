16 tướng lĩnh Quân đội, Công an ứng cử đại biểu Quốc hội

Danh sách 205 người do các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới vừa được thông qua tại hội nghị hiệp thương lần 3, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Trong đó, 16 người là tướng lĩnh Công an, Quân đội.

Ở khối Chính phủ, 2 trong số 15 ứng viên là đại diện của lực lượng vũ trang gồm Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm (64 tuổi, quê Văn Giang, Hưng Yên) và Bộ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang (61 tuổi, quê Nam Trực, Nam Định).

Khối Quân đội có 12 tướng lĩnh thuộc cơ quan Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu. Đó là:

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến (55 tuổi; quê Cam Lộ, Quảng Trị), Bí thư Đảng ủy Bộ tham mưu, Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương (55 tuổi; quê Duy Tiên, Hà Nam), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng.

Đại tướng Lương Cường (64 tuổi; quê Việt Trì, Phú Thọ), Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt (54 tuổi; quê Mỹ Tú, Sóc Trăng), Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 9, Tư lệnh Quân khu 9.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng (54 tuổi; quê An Dương, Hải Phòng), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3, Phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân khu 3.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo (50 tuổi; quê Gia Viễn, Ninh Bình), Ủy viên thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu (55 tuổi; quê Trùng Khánh, Cao Bằng), Phó tư lệnh Quân khu 1.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải (55 tuổi; quê Phù Ninh, Phú Thọ), Phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân khu 2.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm (53 tuổi; quê Đức Hòa, Long An), Phó tư lệnh Quân khu 7.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn (54 tuổi; quê Đức Thọ, Hà Tĩnh), Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân.

Thiếu tướng Dương Văn Thăng (52 tuổi; quê Thanh Oai, Hà Nội), Phó chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tòa án quân sự Trung ương.

Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên (53 tuổi; quê Hải Hậu, Nam Định), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2, Quân chủng Hải quân.

Ở khối Công an, hai ứng viên đều giữ chức Thứ trưởng, gồm Trung tướng Trần Quốc Tỏ (59 tuổi; quê Kim Sơn, Ninh Bình) và Thiếu tướng Lê Tấn Tới (52 tuổi, quê Cà Mau).

Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV Khối lực lượng vũ trang gồm 12 tướng lĩnh Quân đội và 2 Thứ trưởng Công an. Đồ họa: Tiến Thành

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần Đại biểu Quốc hội khóa XV, số lượng đại biểu Quân đội gồm 33 người. Trong đó, đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 13 (Bộ trưởng Quốc phòng thuộc cơ cấu Chính phủ; cơ quan Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu là 12).

Số lượng đại biểu quân đội ở địa phương theo cơ cấu định hướng là 14. Ngoài ra, 6 cán bộ quân đội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu bầu đại biểu chuyên trách, cơ cấu giữ các chức danh của Quốc hội khóa XV.

Số lượng đại biểu Công an là 12, trong đó đại biểu ở khối cơ quan Trung ương là 3 gồm Bộ trưởng Công an và 2 đại diện khác. Số lượng đại biểu Công an ở địa phương theo cơ cấu định hướng là 9.

So với khóa XIV, tổng số đại biểu Quân đội, Công an do Trung ương giới thiệu đều giảm. Quân đội từ 15 đại biểu xuống còn 12, Công an từ 3 xuống 2.

Ngày 23/5, công dân từ 18 tuổi trên cả nước sẽ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tổng số đại biểu Quốc hội dự kiến là 500 người.