16 nhà mốt tham gia Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam

Vũ Việt Hà, Phan Đăng Hoàng, Adrian Anh Tuấn cùng 13 thương hiệu sẽ ra mắt bộ sưu tập ở Vietnam International Fashion Week.

Sự kiện thời trang có chủ đề Shaping The Future (Kiến tạo tương lai), tôn vinh nguồn nguyên liệu tự nhiên và thân thiện với môi trường.

Nhiều nhà thiết kế trẻ lần đầu tham gia tuần lễ như Phan Đăng Hoàng, Nguyễn Thành Danh, Phạm Trần Thu Hằng. Chủ tịch Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week) - bà Trang Lê - kỳ vọng những gương mặt gen Z làm tăng "gia vị" cho sân chơi này, hướng đến sự hiện đại, trẻ trung hơn.

Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh (trái) và người mẫu Minh Toại trình diễn hai mẫu thiết kế của Vũ Việt Hà trong buổi họp báo tại Hà Nội, hôm 26/10. Ảnh: MultiMedia

Sau hai lần kết màn, lần này nhà thiết kế Vũ Việt Hà đảm nhận vị trí mở màn với bộ sưu tập Tơ sóng. Anh sử dụng toàn bộ lụa tơ tằm, thể hiện lối sống thời thượng, bền vững. Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn sẽ khép lại tuần lễ với bộ sưu tập cảm hứng lãng mạn.

Chương trình còn quy tụ các nhà thiết kế trong nước và nước ngoài như: Ivan Trần, Thảo Nguyễn, Hoàng Quyên, Nguyễn Thanh Danh, Cao Minh Tiến, Priyo Oktaviano (Indonesia), Xuan Thu Nguyen (Hà Lan), Leisure Project (Thailand).

Bà Trang Lê (phải) - Chủ tịch Vietnam International Fashion Week - bên nhà thiết kế Việt Hùng. Ảnh: MultiMedia

Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2023 diễn ra từ ngày 8 đến 11/11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Ngoài 16 show diễn, ban tổ chức có hoạt động bên lề như cuộc thi phối đồ, chụp hình đường phố The Best Street Style dành cho giới trẻ, tổ chức tại phố Tràng Tiền. Hôm 22/10, sự kiện casting thu hút hàng nghìn người trẻ tham gia, do Á hậu Hương Ly, người mẫu TyhD Thùy Dương làm giám khảo.

Ý Ly