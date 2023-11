16 nghệ sĩ Hàn đến Việt Nam biểu diễn nhạc cổ điển

16 nghệ sĩ Hàn Quốc cùng Dàn hợp xướng Sài Gòn biểu diễn trong chương trình hòa nhạc cổ điển "Quà tặng từ thiên đường", dịp lễ Giáng sinh.

Các nghệ sĩ thuộc Hiệp hội Âm nhạc cổ điển New York (Mỹ) sẽ đến Việt Nam trong một tuần, biểu diễn ở Hà Nội ngày 11/12, TP HCM ngày 14/12, Đà Nẵng ngày 16/12.

Nghệ sĩ vĩ cầm YooKyung Min (trái) và ca sĩ tenor YoungSoo Jeung. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Trong chương trình, khán giả có dịp thưởng thức những bản nhạc nổi tiếng như: Time To Say Goodbye, Joy To The World, O Holy Night. Điểm nhấn của các buổi hòa nhạc là sự tham gia của nghệ sĩ vĩ cầm YooKyung Min - giải nhất cuộc thi quốc tế Washington, giải ba cuộc thi quốc tế Menuhin, giọng nam cao YoungSoo Jeung - quán quân cuộc thi quốc tế Margaret Dick 2001, nghệ sĩ Tăng Thành Nam - giải nhất trong cuộc thi violin quốc tế Paganini.

Trong buổi gặp gỡ báo chí tại TP HCM sáng 16/11, đại diện ban tổ chức - ông Nguyễn Quang Huy - cho biết nghệ sĩ Bùi Công Duy và Trinh Hương không thể tham gia do có lịch trình cá nhân. Nguyễn Phúc Hùng đảm nhận vai trò tổng đạo diễn mỗi đêm hòa nhạc với thời lượng gần ba tiếng gồm biểu diễn và giao lưu.

Nghệ sĩ Tăng Thành Nam. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Bà Lynn Czae - chủ tịch Hiệp hội Âm nhạc cổ điển New York - mong muốn tổ chức chương trình này định kỳ, nhằm tăng cường giao lưu văn hóa các nước.

Chuỗi hòa nhạc Quà tặng từ thiên đường nằm trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc - Mỹ và Giao lưu văn hóa nghệ thuật. Ban tổ chức phát thư mời, không bán vé.

Tăng Thành Nam biểu diễn cùng nghệ sĩ piano Hàn Quốc Nghệ sĩ Tăng Thành Nam cùng pianist Eun Young Jo biểu diễn tác phẩm "Salut D'Amour" của Edward Elgar trong một chương trình tại Việt Nam năm 2012. Video: YouTube MayQ Chanel

Hoàng Dung