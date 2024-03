Vượt qua hai năm đại dịch, 2023 là năm nền kinh tế nói chung cũng như thị trường bảo hiểm nói riêng gặp nhiều biến động, chịu ảnh hưởng hậu Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu. Do đó, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm ngân sách, rất khó duy trì CSR. Trong bối cảnh khó khăn chung, Hanwha Life Việt Nam có những chiến lược khác biệt "phòng vệ chủ động", biến thách thức thành những cơ hội dài hạn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc còn giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ được nghiên cứu, đầu tư nghiêm túc, cung cấp cho khách hàng Việt giải pháp tài chính toàn diện. Với các sản phẩm: Life Fun:D - Sống Thỏa Chất, Tôi Chọn An Yên, An Khang Tài Lộc..., Hanwha Life Việt Nam tiếp tục "đo ni đóng giày" dựa trên nhu cầu của người dân Việt, giúp khách hàng an tâm được bảo vệ với mức phí hợp lý.

Đồng thời, công ty cố gắng đảm bảo những quyền lợi chính đáng cho khách hàng bảo hiểm. Năm 2023, Hanwha Life Việt Nam giải quyết hơn 58.000 trường hợp liên quan đến tử vong, thương tật, bệnh hiểm nghèo, tai nạn, viện phí... với tổng số tiền chi trả hơn 406,5 tỷ đồng. Thời gian xử lý hồ sơ giảm từ 6,1 ngày mỗi ca xuống 3,2 ngày, tương đương giảm 47,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ những giải pháp số hóa hiệu quả cùng sự cố gắng, tận tâm của nhân viên công ty.

Những kết quả này là minh chứng đóng góp rõ nét nhất cho sự phát triển bền vững của cộng đồng suốt 16 năm qua từ Hanwha Life Việt Nam. Đây là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp trở thành thương hiệu quen thuộc với khách hàng, người dân Việt Nam, hướng đến trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất thị trường.