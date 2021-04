16 năm gắn bó với tín đồ làm đẹp Việt của Estée Lauder

Estée Lauder ra mắt tại thị trường Việt Nam vào 16 năm trước và hiện trở thành một trong những thương hiệu mỹ phẩm cao cấp được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích. Trong đó, tinh chất Advanced Night Repair thu hút hàng triệu người trên thế giới, là sản phẩm có tính đột phá trong công nghệ di truyền học biểu sinh. Sản phẩm trải qua 7 năm nghiên cứu, vượt qua cuộc kiểm nghiệm lớn nhất của hãng với hơn 1.650 người trên toàn cầu kiểm chứng cho mức độ an toàn.

Sự kiện ra mắt phiên bản nâng cấp thứ 5 của serum Advanced Night Repair vào tháng 8/2020 thu hút đông đảo sự chú ý của giới mộ điệu và người yêu mỹ phẩm Việt. Dù gặp phải giai đoạn cách ly xã hội do dịch Covid-19, serum chống lão hóa này vẫn nhanh chóng bán được hàng chục nghìn chai chỉ trong vài tháng đầu ra mắt và tiếp tục là sản phẩm bán chạy nhất của hãng không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn cả trong khu vực.

Tinh chất Advanced Night Repair - di sản mang tính biểu tưởng suốt 39 năm của Estée Lauder.

Estée Lauder không chỉ đáp ứng nhu cầu của người Việt về một thương hiệu cao cấp, sản phẩm chất lượng mà còn chinh phục người tiêu dùng trên các nền tảng mua sắm trực tuyến với dịch vụ đẳng cấp và sự thấu hiểu tâm lý khách hàng. Vì vậy, tinh chất, kem dưỡng, kem mắt... tới sản phẩm trang điểm của thương hiệu đến từ Mỹ này luôn nằm trong danh sách yêu thích của nhiều beauty bloggers, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng...

Châu Á là thị trường làm đẹp thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất chỉ sau châu Âu. Với mức tăng trưởng mỗi năm lên đến trên 20% cùng dân số xấp xỉ 100 triệu người, Việt Nam là mảnh đất màu mỡ để khai thác, đặc biệt với ngành hàng mỹ phẩm cao cấp.

Với môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, Estée Lauder sẽ tiếp tục bành trướng thị phần của hãng trong nhóm sản phẩm tinh chất nói riêng và nhóm dưỡng da cao cấp nói chung khi tiếp cận thêm tệp khách hàng trẻ cũng như mở rộng các kênh phân phối trên các nền tảng mới để tiếp tục phục vụ nhu cầu đa dạng từ khách hàng.

Estée Lauder đứng đầu trong danh sách các thương hiệu bán chạy nhất ngành hàng mỹ phẩm trong Sinh nhật Lazada 27/3 vừa qua.

Estee Lauder là thương hiệu mỹ phẩm đình đám từ Mỹ và là một nhánh nhỏ trong số các brands do Estee Lauder Companies Inc quản lý. Công ty do bà Estée Lauder cùng chồng là Joseph H. Lauder thành lập năm 1946, có trụ sở tại New York. Ban đầu, Estee Lauder tung ra những sản phẩm cùng tên với bộ mỹ phẩm chăm sóc da, bán hết trong vòng hai ngà. Năm 1960, thương hiệu khai trương cửa hàng quốc tế đầu tiên tại London và một cửa hàng tại Hong Kong trong năm tiếp theo.

Estée Lauder đã phát triển từ một thương hiệu mỹ phẩm thành một tập đoàn với 27 nhãn hiệu nổi tiếng khác nhau như: DKNY, Smash Box, Coach, Clinique... Nói về các sản phẩm dưỡng da, nhãn hiệu Mỹ này gắn liền với kem dưỡng ẩm và serum sở hữu công nghệ hiện đại, chất lượng vượt trội. Thương hiệu sở hữu dòng serum nâu đình đám giúp phục hồi Advanced Night Repair và Revitalizing Supreme+ chống lão hóa rất được ưa chuộng. Về trang điểm, các sản phẩm nổi bật gồm: phấn nền (có cả những tone màu cho da sậm), che khuyết điểm, phấn, má hồng, phấn mắt, son lâu trôi và son môi.

Estée Lauder luôn lọt top sự lựa chọn hàng đầu của các beauty bloggers khi nhắc tới mỹ phẩm.

"Tất cả phụ nữ đều có thể trở nên xinh đẹp" là niềm tin không lay chuyển suốt 75 năm, kể từ ngày Estée Lauder ra mắt. Estée Lauder luôn không ngừng đổi mới, tiên phong trong những công nghệ đột phá của ngành mỹ phẩm nhằm đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu đa dạng.

Tham khảo gian hàng chính hãng và ưu đãi hấp dẫn của Estée Lauder tại đây.

(Nguồn và ảnh: Estée Lauder)