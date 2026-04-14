154 người chết trong 4 ngày đầu lễ hội Songkran

Theo số liệu từ Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan tính từ ngày 10 đến 13/4, ba ngày đầu tiên của lễ hội té nước Songkran, xảy ra 755 vụ tai nạn giao thông khiến 154 người chết, 705 người bị thương, gồm cả du khách và người dân.
Số vụ tai nạn giảm gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số người chết và người bị thương đều cao hơn. Bốn ngày đầu của Songkran 2025, có 1.002 vụ tai nạn, 144 người thiệt mạng và 999 người bị thương.
Chạy quá tốc độ vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn, chiếm 41,8%, tiếp theo là lái xe khi đã uống rượu bia (27,4%). Xe máy liên quan đến phần lớn các vụ tai nạn, chiếm 70,9%. Các tai nạn hầu hết xảy ra trên các đoạn đường thẳng (75,5%), trong đó các tuyến đường thuộc cấp xã và trong làng chiếm tỷ lệ cao nhất (36,3%). Thời điểm tai nạn xảy ra nhiều nhất là từ 15h đến 18h, chiếm 20,25% tổng số vụ. Số người bị thương và tử vong cao nhất nằm ở nhóm tuổi 20-29 và 30-39.
Tỉnh Lampang ghi nhận tổng số vụ tai nạn cao nhất (33 vụ) và số người bị thương nhiều nhất (34 người). Trong khi đó, Bangkok có số người tử vong cao nhất với 8 trường hợp. Có 22 tỉnh không ghi nhận ca tử vong nào trong giai đoạn này.
Chiến dịch nâng cao nhận thức và thực hiện an toàn giao thông đang được triển khai trên toàn quốc với khẩu hiệu "Lái xe an toàn, giảm tốc độ, phòng ngừa tai nạn", diễn ra từ ngày 10 đến 16/4.
Từ 13/4 đến 15/4 mới là chính hội Songkran, khi người dân và du khách tham gia đông nhất vào các hoạt động té nước.
Theo đánh giá, nguy cơ tai nạn vẫn ở mức cao. Ông Phadoongsak Sarujikamjornwattana, Tổng thanh tra Bộ Giao thông Thái Lan, cho biết cơ quan chức năng đang giám sát chiến dịch đảm bảo an toàn cho các hoạt động té nước, đồng thời thực thi nghiêm lệnh cấm bán rượu bia cho người chưa đủ tuổi.
Ông Phadoongsak cũng khuyến cáo người dân thận trọng khi tham gia lễ hội Songkran, không hắt nước vào người điều khiển xe máy vì có thể khiến người lái mất kiểm soát.
Du khách và người dân không chơi té nước giữa lòng đường do nguy cơ va chạm giao thông. Ngoài ra, người tham gia nên hạn chế ngồi hoặc đứng phía sau xe bán tải trong các cuộc diễu hành để tránh nguy cơ bị ngã.
Lễ hội té nước Songkran 2026 diễn ra từ 13 đến 15/4 nhưng thường từ vài ngày trước lễ khai mạc, không khí tại các địa phương đã sôi động, đặc biệt ở thủ đô Bangkok.
Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) dự kiến đạt doanh thu 30,35 tỷ baht (hơn 945 triệu USD), tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, hút khoảng 500.000 du khách nước ngoài, tăng 4%, mang lại doanh thu 8,1 tỷ baht (252 triệu USD), tăng 2%.
Trong khi đó, thị trường nội địa dự kiến đạt 5,9 triệu lượt di chuyển (tăng 7%), tạo ra khoảng 22,25 tỷ baht (695 triệu USD) doanh thu du lịch, tăng 8%.
