154 người chết trong 4 ngày đầu lễ hội Songkran

Thái Lan ghi nhận 755 vụ tai nạn đường bộ, 154 người chết, 705 người bị thương trong 4 ngày đầu của Songkran 2026.

Theo số liệu từ Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan tính từ ngày 10 đến 13/4, ba ngày đầu tiên của lễ hội té nước Songkran, xảy ra 755 vụ tai nạn giao thông khiến 154 người chết, 705 người bị thương, gồm cả du khách và người dân.

Số vụ tai nạn giảm gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số người chết và người bị thương đều cao hơn. Bốn ngày đầu của Songkran 2025, có 1.002 vụ tai nạn, 144 người thiệt mạng và 999 người bị thương.

Chạy quá tốc độ vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn, chiếm 41,8%, tiếp theo là lái xe khi đã uống rượu bia (27,4%). Xe máy liên quan đến phần lớn các vụ tai nạn, chiếm 70,9%. Các tai nạn hầu hết xảy ra trên các đoạn đường thẳng (75,5%), trong đó các tuyến đường thuộc cấp xã và trong làng chiếm tỷ lệ cao nhất (36,3%). Thời điểm tai nạn xảy ra nhiều nhất là từ 15h đến 18h, chiếm 20,25% tổng số vụ. Số người bị thương và tử vong cao nhất nằm ở nhóm tuổi 20-29 và 30-39.

Tỉnh Lampang ghi nhận tổng số vụ tai nạn cao nhất (33 vụ) và số người bị thương nhiều nhất (34 người). Trong khi đó, Bangkok có số người tử vong cao nhất với 8 trường hợp. Có 22 tỉnh không ghi nhận ca tử vong nào trong giai đoạn này.

Chiến dịch nâng cao nhận thức và thực hiện an toàn giao thông đang được triển khai trên toàn quốc với khẩu hiệu "Lái xe an toàn, giảm tốc độ, phòng ngừa tai nạn", diễn ra từ ngày 10 đến 16/4.

Lễ hội Songkran đang diễn ra sôi động ở khắp nơi tại Thái Lan. Ảnh: Reuters