150 triệu đồng cải tạo nhà tập thể theo phong cách Japandi

Nằm trong khu tập thể trên phố Tây Sơn, Hà Nội, căn hộ rộng 45 m2 được cải tạo với tổng chi phí 150 triệu đồng, chưa gồm thiết bị điện tử và gia dụng. Công trình hoàn thiện sau một tháng thi công, tập trung xử lý các vấn đề xuống cấp nghiêm trọng do ảnh hưởng của thời gian.

Kiến trúc sư và gia chủ thống nhất theo đuổi phong cách sống tối giản, lựa chọn vật liệu màu trung tính và tối ưu hóa công năng để không gian được nới rộng.

Căn hộ được định hình theo phong cách Japandi, thể hiện tinh thần tối giản của Nhật Bản và bổ sung tính tiện dụng đặc trưng thiết kế Bắc Âu. Với diện tích hạn chế, đồ đạc được thiết kế bám sát tường, tận dụng tối đa các góc chết. Mỗi chi tiết nội thất đều được tính toán để phát huy hiệu quả sử dụng lâu dài và tạo cảm giác ngăn nắp.