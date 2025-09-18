150 triệu đồng cải tạo nhà tập thể theo phong cách Japandi

Nằm trong khu tập thể trên phố Tây Sơn, Hà Nội, căn hộ rộng 45 m2 được cải tạo với tổng chi phí 150 triệu đồng, chưa gồm thiết bị điện tử và gia dụng. Công trình hoàn thiện sau một tháng thi công, tập trung xử lý các vấn đề xuống cấp nghiêm trọng do ảnh hưởng của thời gian.
Kiến trúc sư và gia chủ thống nhất theo đuổi phong cách sống tối giản, lựa chọn vật liệu màu trung tính và tối ưu hóa công năng để không gian được nới rộng.
Căn hộ được định hình theo phong cách Japandi, thể hiện tinh thần tối giản của Nhật Bản và bổ sung tính tiện dụng đặc trưng thiết kế Bắc Âu. Với diện tích hạn chế, đồ đạc được thiết kế bám sát tường, tận dụng tối đa các góc chết. Mỗi chi tiết nội thất đều được tính toán để phát huy hiệu quả sử dụng lâu dài và tạo cảm giác ngăn nắp.
Hiện trạng trước cải tạo cho thấy căn hộ bị thấm dột, tường bong tróc, nhiều khu vực rêu mốc. Sàn lát gạch men đã cong vênh, nứt vỡ. Hệ thống điện cũ tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, nhiều vị trí mất chiếu sáng.
Khu vệ sinh xuống cấp, thiết bị hoen ố, hệ thống cấp nước han gỉ. Cửa nhôm kính nứt vỡ, đồ gỗ mối mọt, các thiết bị gia dụng đã lỗi thời.
Trong quá trình cải tạo, KTS đã thiết kế lại toàn bộ không gian, bắt đầu bằng việc xử lý các mảng tường thấm nước, cải tạo sàn và hệ thống điện.
Đường dây điện âm tường và trần được làm mới hoàn toàn, kết hợp hệ thống chiếu sáng gồm đèn downlight, ray, chùm và đèn tường, sử dụng nguồn sáng LED tiết kiệm điện.
Hệ cửa của ngôi nhà (ra vào, phòng ngủ, vệ sinh) được thay bằng cửa nhựa vân gỗ. Vật liệu này có khả năng chống cong vênh, mối mọt và ẩm mốc tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu ẩm tại Hà Nội.
Sàn nhà được lát nhựa giả gỗ 3 mm, thi công trực tiếp trên nền cũ. Loại này có khả năng chống thấm nước, chống cháy và hạn chế cong vênh.
Những đường bo cong ở trần thạch cao, cửa vòm vào phòng ngủ và các chi tiết gỗ thể hiện đặc trưng phong cách Japandi.
Nội thất gỗ được thiết kế đồng bộ và bố trí sát tường, gồm tủ giày treo, tủ bếp, các kệ trang trí... Tất cả được làm từ gỗ công nghiệp MDF lõi xanh chống ẩm, phủ melamine.
Tủ bếp sử dụng vật liệu chống nước, các góc bo tròn để hạn chế va chạm. Ngăn chứa bát đĩa thiết kế thoáng khí, toàn bộ hệ tủ và ngăn chứa đồ đều được tận dụng triệt để.
Tủ giày treo lửng với cánh đục lỗ giúp thông thoáng, phía dưới là ghế đi giày có khoang chứa đồ. Phía trên bố trí gương tròn cùng đèn LED mô phỏng bóng sợi đốt.
Bộ sofa kết hợp bàn trà đặt giữa không gian sinh hoạt chung tạo điểm nhấn trung tâm, đi kèm là các bức tranh treo kích thước lớn.
Sàn phòng vệ sinh được chống thấm bằng phương pháp màng khò (kỹ thuật xử lý chống thấm sàn bằng cách sử dụng màng bitum - chất chống thấm gốc nhựa đường) và lát lại gạch. Hệ hống ống cấp nước cũ cũng được thay thế toàn bộ bằng ống hàn nhiệt, bổ sung trần thạch cao chống ẩm, thiết bị vệ sinh mới.
Phòng ngủ sử dụng hệ thống đèn LED giấu dưới khung giường, tạo cảm giác hiện đại, ấm cúng.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế, thi công: RIO house
Ảnh: Hoàng Phương Lâm