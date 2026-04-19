150 tay golf tham gia giải đấu AZB Golf Masters

Sự kiện AZB Golf Masters – Season 1 do Công ty cổ phần AZB tổ chức quy tụ 150 người chơi tham dự là các đối tác, khách hàng và nhà cung cấp.

Giải đấu diễn ra tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM) ngày 15/4, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển của doanh nghiệp, mang chủ đề "tự hào tiếp bước tương lai".

Các tay golf tham gia giải đấu AZB Golf Masters. Ảnh: AZB

Giải đấu chia bảng thi đấu dựa trên Handicap chính thức. Theo ghi nhận, dù mang tính chất giao lưu, giải đấu vẫn được điều hành theo các tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Người chơi đã tham gia tranh tài ở nhiều hạng mục giải thưởng, từ giải vô địch các bảng đến các giải kỹ thuật như cú đánh xa nhất và cú đánh gần cờ nhất.

Ông Nguyễn Đức Tịnh – Phó tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần AZB, Trưởng ban tổ chức giải cho biết AZB Golf Masters tổ chức nhằm tạo không gian kết nối cho các doanh, chia sẻ các giá trị chung, trong hệ sinh thái xây dựng công nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Tịnh – Phó tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần AZB. Ảnh: AZB

Theo đại diện công ty, sự thành công của một tổng thầu xây dựng như AZB luôn song hành cùng sự hỗ trợ từ mạng lưới các nhà cung cấp vật liệu, thiết bị và đơn vị tư vấn uy tín. Vì vậy, AZB Golf Masters là lời tri ân mà doanh nghiệp gửi đến những người bạn đồng hành đã gắn bó trong suốt chặng đường dài.

Sự kiện khép lại với đêm gala trao giải. Ban tổ chức đã trao 13 giải thưởng gồm: Best Gross (45 triệu đồng), Best Net (35 triệu đồng); giải nhất – nhì – ba tại ba bảng A, B, C lần lượt 30 – 25 – 20 triệu đồng mỗi bảng; cùng 4 giải kỹ thuật trị giá 15 triệu đồng mỗi giải. Tổng giá trị giải thưởng khoảng 395 triệu đồng.

Thành lập từ năm 2011, Công ty cổ phần AZB là một trong những đơn vị tổng thầu thi công xây dựng công nghiệp và dân dụng tại Việt Nam. Suốt 15 năm qua, doanh nghiệp từng bước khẳng định vị thế nhờ quy trình quản trị kỷ luật và năng lực thực thi trực tiếp. Đại diện doanh nghiệp cho biết, với nền tảng hiện tại, AZB đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, sẵn sàng bứt phá để cùng các đối tác kiến tạo nên những công trình chất lượng, đóng góp vào sự phát triển của ngành xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Yên Chi