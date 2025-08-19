2025 là năm đánh dấu 150 năm thành lập của thương hiệu. Nhân dịp này, Audemars Piguet kể lại quá trình phát triển thành một trong những tên tuổi lớn của ngành đồng hồ thế giới, mở rộng thị trường, vượt qua khủng hoảng và liên tục cải tiến. Câu chuyện của thương hiệu phản ánh sự kết hợp giữa tay nghề chế tác đồng hồ Thụy Sĩ và tầm nhìn kinh doanh dài hạn. Trải qua hơn một thế kỷ rưỡi, Audemars Piguet vẫn duy trì hoạt động độc lập, phát triển nhiều thiết kế kỹ thuật cao và định hình xu hướng đồng hồ cao cấp. Năm 1875, hai nhà chế tác đồng hồ trẻ tuổi Jules Louis Audemars và Edward Auguste Piguet cùng nhau thành lập xưởng đồng hồ đầu tiên tại Le Brassus, một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Vallée de Joux, Thụy Sĩ, nơi được mệnh danh là cái nôi của nghệ thuật chế tác đồng hồ cao cấp. Jules Louis Audemars và Edward Auguste Piguet. Xưởng chế tác đầu tiên nơi các nhà sáng lập bắt đầu sự nghiệp.

Chiếc Royal Oak Offshore ra mắt năm 1993. Ban đầu, Jules Audemars đảm nhận việc sản xuất các bộ máy đồng hồ phức tạp, trong khi Edward Piguet tập trung vào việc hoàn thiện và điều chỉnh cơ chế hoạt động. Sự kết hợp giữa kỹ thuật chế tác tinh xảo và tư duy kinh doanh chiến lược đã đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của thương hiệu. Năm 1881, Audemars Piguet đăng ký thành lập công ty "Audemars Piguet & Cie" và nhanh chóng tạo ấn tượng trong việc sản xuất các mẫu đồng hồ có cơ chế phức tạp như lịch vạn niên hay chronograph (bấm giờ thể thao). Năm 1892, thương hiệu giới thiệu chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên trên thế giới tích hợp chức năng minute repeater (chuông điểm phút), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong ngành chế tác đồng hồ. Bảy năm sau, Audemars Piguet ra mắt chiếc đồng hồ bỏ túi "Grand Complication" tích hợp 7 chức năng phức tạp, một trong những "cỗ máy thời gian" tinh vi của thế kỷ 19.

Nửa đầu thế kỷ 20, Audemars Piguet bắt đầu tập trung vào chuyên môn hóa, đồng thời, mở rộng hoạt động kinh doanh với quy mô ngày một lớn. Đến năm 1907, Nhà máy Le Brassus đầu tiên của thương hiệu được xây dựng với bộ máy và hệ thống sản xuất chuyên biệt, bước tiến lớn minh chứng cho sự nghiêm túc trong đầu tư và kế hoạch dài hạn.

Trong thời kỳ này, Audemars Piguet ra mắt bộ máy đồng hồ đeo tay hiển thị giờ nhảy (jumping-hour) đầu tiên trên thế giới (1921) và ghi nhận nhiều thành tựu về thiết kế, kỹ thuật. Sau khó khăn của thời kỳ Chiến tranh Thế giới, thương hiệu tiếp tục đẩy mạnh tay nghề chế tác, trình làng chiếc đồng hồ đeo tay lộ cơ đầu tiên trên thế giới (1934), đặt nền móng cho các phiên bản openworked (lộ cơ) sau này.

Thời điểm này, ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là cuộc khủng hoảng thạch anh vào thập niên 1970. Để thay đổi cục diện của thị trường, Audemars Piguet hợp tác với nhà thiết kế Gérald Genta để tạo ra mẫu Royal Oak vào năm 1972, chiếc đồng hồ thể thao bằng thép không gỉ với thiết kế vỏ bát giác và mặt số "Tapisserie" đặc trưng. Chiếc Royal Oak đầu tiên có diện mạo độc đáo khi nâng tầm thép ngang hàng so với vàng, chất liệu sang trọng thường được sử dụng cho bộ vỏ đồng hồ tại thời điểm đó. Trải qua nhiều khó khăn, dòng đồng hồ này dần tạo dựng được chỗ đứng với những người đam mê sưu tầm. Cuối năm 1972, Royal Oak đã trở thành phiên bản thành công nhất của Audemars Piguet kể từ khi thương hiệu thành lập vào năm 1875, với doanh số 490 chiếc được bán ra trong vòng chưa đầy 8 tháng. Đến năm 1993, thương hiệu tiếp tục tạo bất ngờ khi hợp tác cùng nhà thiết kế Emmanuel Gueit ra mắt Royal Oak Offshore với đường kính 42 mm, kích thước không quá phổ biến lúc bấy giờ. Mẫu đồng hồ này có tổng thể lớn, dày dặn, không quá phức tạp nhưng góp phần mở ra cánh cửa mới cho ngành ngành chế tác đồng hồ.

Royal Oak hình thành khái niệm "đồng hồ thể thao" bằng thép, trong khi Royal Oak Offshore mở đường cho những mẫu đồng hồ thể thao kích thước lớn phát triển. Bước sang thế kỷ 21, Audemars Piguet tiếp tục thể hiện sức mạnh đổi mới công nghệ và sáng tạo thiết kế. Năm 2015, thương hiệu ra mắt phiên bản Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher, chiếc đồng hồ chronograph cơ khí đầu tiên với bộ đếm giờ độc lập ba bánh răng cột cho phép ghi giờ đua xe thể thao kép. Bốn năm sau, bộ sưu tập CODE 11.59 by Audemars Piguet ra mắt với thiết kế hoàn toàn khác biệt với kỳ vọng mang đến một làn gió tươi mới đến cho thị trường đồng hồ lúc bấy giờ nói chung và thương hiệu nói riêng. Trong đó, Offshore, CODE 11.59 by Audemars Piguet sở hữu ngôn ngữ thiết kế đương đại trong dáng đồng hồ tròn truyền thống. Thay vì tiếp tục phát triển dựa trên các thiết kế góc cạnh mang tính biểu tượng, thương hiệu theo đuổi phong cách thanh lịch hơn. Đến năm 2023, Audemars Piguet tiếp tục giới thiệu CODE 11.59 Universelle RD#4, tích hợp 23 chức năng phức tạp trong một thiết kế 42 mm. Bên cạnh thiết kế và bộ chuyển động, thương hiệu cũng chú trọng vào việc phát triển và đa dạng hóa nhiều loại chất liệu khác nhau, từ thép không gỉ, titanium, tantalum, forged carbon cho đến ceramic, vàng cát... Để kỷ niệm 150 năm thành lập của thương hiệu, Audemars Piguet cũng trình làng hàng loạt tạo tác với tính năng và thiết kế nổi bật, trong đó có bộ chuyển động lịch vạn niên Calibre 7138, cho phép người dùng điều chỉnh toàn bộ chức năng thông qua một núm crown duy nhất.

Thông thường, đồng hồ lịch vạn niên truyền thống được trang bị các nút chỉnh (correctors) gắn bên hông vỏ, yêu cầu sử dụng dụng cụ chuyên dụng để điều chỉnh từng mặt số phụ. Hệ thống chỉnh thủ công lâu đời này có thể gây bất tiện cho người dùng, đặc biệt khi đồng hồ ngừng hoạt động trong một thời gian dài. Để nâng cao trải nghiệm sử dụng và mang lại thiết kế liền mạch cho vỏ đồng hồ, các kỹ sư của Audemars Piguet phát triển hệ thống điều chỉnh hoàn toàn mới, trực quan và dễ sử dụng, cho phép thực hiện toàn bộ thao tác cài đặt lịch qua một núm vặn duy nhất. Nhờ đó, người dùng có thể điều chỉnh mọi chức năng của lịch vạn niên ở bất cứ đâu, không cần dụng cụ hỗ trợ và không lo làm hỏng bộ máy. Ngoài ra, thương hiệu cũng giới thiệu phiên bản Royal Oak Perpetual Calendar Openworked "150th Anniversary" giới hạn, đánh dấu lần xuất hiện cuối cùng của Calibre 5135 - bộ chuyển động đã đồng hành cùng Audemars Piguet trong suốt chặng đường phát triển. Để tạo sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, các chi tiết thiết kế trên mặt số của phiên bản giới hạn này được lấy cảm hứng từ đồng hồ bỏ túi lịch vạn niên openworked (ref. 25729), sản phẩm đang được trưng bày tại Musée Atelier Audemars Piguet.

Với đường kính 41mm, Royal Oak Perpetual Calendar Openworked "150th Anniversary" kết hợp titanium với Bulk Metallic Glass (BMG) có độ bền vượt trội, khả năng chống ăn mòn cao và bề mặt bóng sáng. Phiên bản này được trang bị mặt số sapphire, làm nổi bật bộ máy openworked vận hành bên trong. Viền bezel trong và viền mặt số phụ mang tông màu xanh đậm, lấy cảm hứng từ sự tương phản của mẫu đồng hồ bỏ túi nguyên bản, kim giờ bằng vàng trắng 18 carat, phủ một lớp phát quang giúp tối ưu khả năng hiển thị. Ngoài ra, để tôn vinh vẻ đẹp của bầu trời đêm tại Vallée de Joux, vùng đất nuôi dưỡng và ươm mầm cho bao thế hệ nghệ nhân chế tác của Audemars Piguet, thương hiệu ra mắt các phiên bản Royal Oak Offshore với sắc thái ceramic lấy cảm hứng từ màu xanh biểu tượng "Bleu Nuit, Nuage 50". Việc ứng dụng sắc xanh biểu tượng "Bleu Nuit, Nuage 50" lên ceramic là một quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm, nhằm đảm bảo màu sắc đồng nhất trên toàn bộ đồng hồ và có thể tái tạo chính xác. Mỗi chi tiết của đồng hồ trải qua nhiều công đoạn chế tác phức tạp, bao gồm gia công, nung kết và hoàn thiện. Công đoạn cuối cùng thực hiện hoàn toàn thủ công, đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ của các nghệ nhân Audemars Piguet, vì ceramic có bản chất cứng và dễ vỡ.